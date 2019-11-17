Генпрокуратура изучает запись оскорбительных заявлений Артыкходжаева о СМИ

В Сети появилась запись, на которой человек, похожий по голосу на хокима Ташкента, допускает оскорбительные высказывания в адрес прессы и даже угрожает журналистам. Подлинность и обстоятельства выступления выясняют компетентные органы.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Руководитель пресс-службы Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Хикматилла Убайдуллаев заявил, что ведомство осведомлено о ситуации с распространившейся аудиозаписью и по этому поводу принимаются соответствующие меры.

В Сети распространилась речь, произнесенная якобы столичным градоначальником. В частности, он обвиняет журналистов и блогеров в продажности, угрожает им внезапным "исчезновением" в случае отказа от сотрудничества.

АИМК направило обращение в Министерство юстиции и Генеральную прокуратуру Узбекистана.

"Мы убеждены, что государственные органы, ответственные за обеспечение верховенства закона в стране и защиту прав граждан, дадут надлежащую правовую оценку по этому вопросу. Мы просим журналистов и блогеров не поддаваться эмоциям и не принимать поспешных решений до тех пор, пока не будет дана юридическая оценка",— говорится в заявлении Агентства.

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На аудиозапись отреагировали политические партии "Адолат" НДПУ , а также Союз журналистов Узбекистана, осудив столь неуважительное отношение к представителям масс-медиа. В "Миллий тикланиш" , в рядах которой состоит сам Артыкходжаев, от комментариев воздерживаются, призывая дождаться итогов экспертизы, так как не уверены в подлинности звукозаписи.

Пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана сообщила, что по данному вопросу создана рабочая группа, которая изучит все обстоятельства и даст правовую оценку инциденту. Будет проведена экспертиза аудиозаписи на предмет ее подлинности, а также установлены место и время, когда данные заявления были сделаны.

В Хокимияте столицы также ответили, что в связи с инцидентом начата проверка, по итогам которой будут даны комментарии.