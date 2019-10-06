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СМИ на пресс-конференции

Еще один закон встанет на защиту СМИ в Узбекистане - проект

CC BY 2.0 / Estonian Foreign Ministry / Photo: MFA of Lithuania
Общество
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"Если факты давления либо иного вмешательства в деятельность телерадиовещателя будут выявлены, виновная сторона обязана возместить телерадиовещателю нанесенный моральный и материальный ущерб, а также предполагаемый ущерб от последствий вмешательства," - проект.

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Агентство информации и массовых коммуникаций вынесло на обсуждение на портал СОВАЗ проект закона "О телерадиовещании".

Документ предусматривает недопущение цензуры электронных средств массовой информации. В случае же пренебрежения данной статьей закона на нарушителя возлагается штраф в размере не ниже 22 млн сумов. 

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"В случае, если факты давления либо иного вмешательства в деятельность телерадиовещателя будут выявлены, виновная сторона обязана возместить телерадиовещателю нанесенный моральный и материальный ущерб, а также возможный предполагаемый ущерб от последствий вмешательства. Размер возмещения определяется потерпевшей стороной и может быть обжалован в судебном порядке.

При этом сумма компенсации не может быть ниже 100 (стократного) размера базовой расчетной величины, установленной на территории Республики Узбекистан. Идентичную сумму виновная сторона обязана выплатить также в счет государства," - говорится в проекте закона.

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Напомним, что в законодательстве Узбекистана уже имеются правовые нормы, запрещающие давление на СМИ. Это статья 4 закона "О защите журналистской деятельности" и статья 76 конституции республики.

Теги:
Агентство информации и массовых коммуникаций, закон, свобода слова, СМИ



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