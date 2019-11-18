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В Узбекистане продолжаются поиски живодера: нашедшему - 2 млн сумов

Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан

Тому, кто поможет в поиске этого мужчины, члены ННО ОЗЖ Mehr va Oqibat готовы выплатить вознаграждение в размере 2 000 000 сумов.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. В Узбекистане волонтеры Общества защиты животных Mehr va Oqibat объявили о вознаграждении тому, кто поможет найти мужчину, поджегшему собаку, говорится в официальной группе в Facebook. 

"Не так давно в сети "Интернет" распространилось видео, на котором мужчина в присутствии несовершеннолетнего ребенка облил бензином свою собаку породы овчарка и поджег ее. Собака умерла в мучениях. Эта видеозапись глубоко тронула и причинила боль многим жителям Узбекистана", - говорится в сообщении.

Тому, кто поможет в поиске этого мужчины, члены ННО ОЗЖ Mehr va Oqibat готовы выплатить вознаграждение в размере 2 000 000 сумов после того, как установят его личность.

Затем сотрудники фонда передадут информацию в органы внутренних дел и его привлекут к ответственности в соответствии с законом Республики Узбекистан.

"Мы обращаемся с просьбой: если вы знаете этого человека, имя которого Боходир, или видели его по какому-то адресу, просим вас сообщить по телефону +99897 455-41-12 (звонить только по этому вопросу)", - пишут волонтеры.

Напомним, в конце октября в убекских соцсетях появилась страшная видеозапись, где неизвестные люди обливают собаку бензином, после чего поджигают ее.

Это уже не первый случай жестокого обращения с животными в Узбекистане. Так, буквально несколько дней назад стало известно о том, что группа подростков в Кувасай Ферганской области издевается с особой жестокостью над кошками и собаками.

В Узбекистане разыскивают живодеров, которые подожгли собаку >>

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство, которые предусматривают ужесточение административного наказания за жестокое обращение с животными.

Штраф за это деяние, повлекшее гибель или увечье животного, составит до трех МРЗП. Это же правонарушение, совершенное повторно в течение года либо в присутствии несовершеннолетнего, будет наказываться вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.

Теги:
жестокость, животные, Животные, собаководы, собака, собака, собаки, Узбекистан, Узбекистан



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