В Узбекистане разыскивают живодеров, которые подожгли собаку на видео

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. В убекских соцсетях появилась страшная видеозапись, где неизвестные люди обливают собаку бензином, после чего поджигают ее. ГУВД обратилось к гражданам с просьбой.

"Нам необходима ваша помощь: если вам известно что-либо о населенном пункте, в котором было снято данное видео, или о людях на нем - пожалуйста, сообщите нам", — говорится в сообщении.

По словам сотрудников правоохранительных органов, личности обливших бензином и поджегших животное устанавливаются.

К сожалению, это уже не первый случай жестокого обращения с животными в Узбекистане. Так, буквально несколько дней назад стало известно о том, что группа подростков в Кувасай Ферганской области издевается с особой жестокостью над кошками и собаками.

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По словам жителей города, эта "банда" ходит по всем дворам, вылавливает кошек и собак и с особой жестокостью издевается над ними: подростки выкалывают глаза, ломают им лапки, пинками и за хвост об стены убивают.

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Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство, которые предусматривают ужесточение административного наказания за жестокое обращение с животными.

Штраф за это деяние, повлекшее гибель или увечье животного, составит до трех МРЗП. Это же правонарушение, совершенное повторно в течение года либо в присутствии несовершеннолетнего, будет наказываться вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.