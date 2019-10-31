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В Узбекистане разыскивают живодеров, которые подожгли собаку на видео

Pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан

По словам сотрудников правоохранительных органов, личности обливших бензином и поджегших животное устанавливаются.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. В убекских соцсетях появилась страшная видеозапись, где неизвестные люди обливают собаку бензином, после чего поджигают ее. ГУВД обратилось к гражданам с просьбой.

"Нам необходима ваша помощь: если вам известно что-либо о населенном пункте, в котором было снято данное видео, или о людях на нем - пожалуйста, сообщите нам",  — говорится в сообщении. 

По словам сотрудников правоохранительных органов, личности обливших бензином и поджегших животное устанавливаются.

К сожалению, это уже не первый случай жестокого обращения с животными в Узбекистане. Так, буквально несколько дней назад стало известно о том, что группа подростков в Кувасай Ферганской области издевается с особой жестокостью над кошками и собаками.

В Узбекистане ужесточают наказание для живодеров >>

По словам жителей города, эта "банда" ходит по всем дворам, вылавливает кошек и собак и с особой жестокостью издевается над ними: подростки выкалывают глаза, ломают им лапки, пинками и за хвост об стены убивают.

Жители напуганы: подростки убивают кошек и собак в Фергане >>

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство, которые предусматривают ужесточение административного наказания за жестокое обращение с животными.

Штраф за это деяние, повлекшее гибель или увечье животного, составит до трех МРЗП. Это же правонарушение, совершенное повторно в течение года либо в присутствии несовершеннолетнего, будет наказываться вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.

Теги:
видеоролик, Видео, животные, Животные, жестокость, Узбекистан, Узбекистан



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