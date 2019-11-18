В Узбекистане может вырасти штраф за непропуск скорой помощи

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Министерство внутренних дел Узбекистана предложило в два раза увеличить размер штрафа за создание помехи для проезда спецтранспорта, следует из публикации на портале СОВАЗ.

Штраф может быть повышен с пяти до десяти минимальных размеров заработной платы. Поправки планируется внести в статью 128-5 Кодекса об административных нарушениях.

Напомним, в начале октября Министерство здравоохранения республики призвало автомобилистов всегда уступать дорогу машинам скорой помощи. Поводом для обращения к водителям послужил трагический случай: в аэропорту Ташкента умер пожилой мужчина, так как медработники в очередной раз опоздали на вызов.