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Машина скорой помощи

В Узбекистане может вырасти штраф за непропуск скорой помощи

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан

В статью 128-5 Кодекса об административных нарушениях республики планируется внести поправки.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Министерство внутренних дел Узбекистана предложило в два раза увеличить размер штрафа за создание помехи для проезда спецтранспорта, следует из публикации на портале СОВАЗ.

Штраф может быть повышен с пяти до десяти минимальных размеров заработной платы. Поправки планируется внести в статью 128-5 Кодекса об административных нарушениях.

Напомним, в начале октября Министерство здравоохранения республики призвало автомобилистов всегда уступать дорогу машинам скорой помощи. Поводом для обращения к водителям послужил трагический случай: в аэропорту Ташкента умер пожилой мужчина, так как медработники в очередной раз опоздали на вызов.

Теги:
штраф, скорая помощь, МВД Узбекистана, Узбекистан



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