19:40 18 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.82
  • EUR10455.03
  • USD9490.77
Поиск
Преступник за решеткой

Скрывавшийся в Саратове мошенник из Узбекистана будет передан на родину

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
Получить короткую ссылку
40 0 0
Sputnik Узбекистан

Мужчина скрывался в России от местных правоохранительных органов. Установлено, что на родине он обвиняется в хищении 21 тысячи долларов, которые взял в обмен на помощь с поступлением в вузы Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. В Саратовской области принято решение об экстрадиции на родину 40-летнего гражданина Узбекистана. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Новорожденный мальчик
© Sputnik / Леся Полякова
В Санкт-Петербурге задержали мошенницу из Узбекистана

По данным надзорного ведомства, узбекистанец давно находился в розыске. Установлено, что на родине он обвинялся в хищении 21 тысячи долларов. Гражданин Узбекистана вместе со своими знакомыми брал деньги, обещая помочь с зачислением в местные учебные заведения.

Проверка показала, что у мужчины не было российского гражданства, а его действия являлись наказуемыми по российскому законодательству. Кроме того, сроки давности преступления не истекли.

В результате мошенника было решено экстрадировать в Узбекистан, где он будет привлечен к уголовной ответственности.

По теме

Мошенники, обещая работу, обманули граждан на 177 тысяч долларов
В Ташкенте мошенник обманул свою подругу на 50 тысяч долларов
Узбекистанка поверила мошенникам и лишилась крупной суммы
Теги:
экстрадиция, вузы, мошенничество, Саратов, Россия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Похоронен по собственному желанию: странная "мода" в Южной Корее
В школах Латвии ограничат обучение на русском языке - видео
Государственная символика Узбекистана: флаг, герб и гимн
О чем говорят цвета узбекского флага и что за птица Хумо

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться