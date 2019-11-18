Скрывавшийся в Саратове мошенник из Узбекистана будет передан на родину

Мужчина скрывался в России от местных правоохранительных органов. Установлено, что на родине он обвиняется в хищении 21 тысячи долларов, которые взял в обмен на помощь с поступлением в вузы Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. В Саратовской области принято решение об экстрадиции на родину 40-летнего гражданина Узбекистана. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, узбекистанец давно находился в розыске. Установлено, что на родине он обвинялся в хищении 21 тысячи долларов. Гражданин Узбекистана вместе со своими знакомыми брал деньги, обещая помочь с зачислением в местные учебные заведения.

Проверка показала, что у мужчины не было российского гражданства, а его действия являлись наказуемыми по российскому законодательству. Кроме того, сроки давности преступления не истекли.

В результате мошенника было решено экстрадировать в Узбекистан, где он будет привлечен к уголовной ответственности.