Обсужден вопрос трудоустройства женщин, вернувшихся из-за рубежа

В ходе встречи были обсуждены детали вовлечения женщин в социально-общественную жизнь республики. Рассмотрены вопросы внутренней и внешней миграции женщин в целом.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Министерство труда и занятости и Комитет женщин Узбекистана обсудили вопрос трудоустройства узбекских женщин в будущем году, сообщает Министерство занятости и трудовых отношений.

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Ведомствами был разработан совместный план по трудоустройству женщин в 2020 году. В ходе встречи были обсуждены детали комплекса мер по широкому вовлечению женщин в социально-общественную жизнь республики.

В центре внимания был вопрос обеспечения занятостью, главным образом, женщин, вернувшихся из зарубежных стран, а также женщин-трудовых мигрантов в социальнозначимых для республики проектах.

Отдельное внимание было уделено трудоустройству женщин, проживающих в тяжелых семейных условиях. А именно, предложено внесения данной категории женщин в целевые списки, которые позволят предоставления им отдельных квот на трудоустройство.

Напомним, Узбекистан с начала текущего года провел ряд гуманитарных операций по возвращению женщин и их детей из стран Ближнего Востока. В мае было эвакуировано 156 детей и их матерей, в октябре 64 ребенка - граждан Узбекистана.