Узбекистанцы хотят работать учителями из-за высокой зарплаты

Оценивая статус педагогов в обществе, 10% опрошенных ответили отлично, 28% - хорошо и 45% - удовлетворительно. Около 16% респондентов оценили статус преподавателей в обществе как низкий.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Проект U-Report провел опрос о роли учителей в обществе, в которой приняли участие более 4,5 тыс. респондентов, сообщает пресс-служба Министерства народного образования.

По итогам опроса, более 59% респондентов ответили, что они хотели бы выбрать профессию учителя в будущем. При этом 21% из них выразили желание работать в государственных школах, 8% - в частных и 7% - в частных учебных центрах.

Данные результаты показывают повышение статуса педагогов в обществе и привлекательности профессии учителя.

На вопрос "Была проведена определенная работа по укреплению статуса учителей и повышению эффективности их деятельности. Почувствовал/а ли ты это?", 51% респондентов ответили утвердительно.

При этом в числе причин 10% респондентов назвали повышение зарплат, 8% - повышение статуса учителей в обществе. Еще 34% респондентов ответили, что они любят работать с детьми.

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Оценивая статус педагогов в обществе, 10% опрошенных ответили отлично, 28% - хорошо и 45% - удовлетворительно. Около 16% респондентов оценили статус преподавателей в обществе как низкий.