Узбекский двойник Зеленского снимется в российском фильме об Украине

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Двойник Владимира Зеленского заявил, что сыграет президента Украины в российском комедийном фильме, сообщает Mash.
"За ликом президента скрывается Умид — уроженец Узбекистана, трудящийся в столице автомаляром", — писал Telegram-канал Mash.
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В Москву двойник украинского лидера приехал вместе со своей семьей - женой и детьми. По словам Умида, о его схожести с украинским лидером ему говорили и раньше. Сам двойник президента признался, что его часто на улице и работе в шутку называют Зеленским.
Сходство с президентом Украины он видит не только внешнее.
"Я похож на президента Украины Зеленского. Говорят – одно лицо. Я мог бы его заменять, потому что я тоже плохо разговариваю на украинском, ни черта не понимаю в политике, фанатею от Тома Круза и вел свадьбу. Владимира Зеленского подменить на съемках я всегда готов, потому что у него уже нет времени. В кино сниматься готов, в любой роли, кроме той, где надо кушать мясо свинины", – рассказал он.
Мужчина работает автомаляром – красит машины, но всегда мечтал стать комиком.
Теперь Умиду предложили сыграть Владимира Зеленского в 4-серийном российском художественном фильме об Украине.