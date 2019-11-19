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Узбекистанец, похожий на Зеленского, задал вопрос президенту Украины

Узбекский двойник Зеленского снимется в российском фильме об Украине

НТВ
Общество
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Sputnik Узбекистан

По словам мужчины, к нему часто на улицах подходят прохожие с просьбой сфотографироваться, а на работе в шутку называют Зеленским. Теперь же ему предложена главная роль в кино.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Двойник Владимира Зеленского заявил, что сыграет президента Украины в российском комедийном фильме, сообщает Mash.

Его зовут Умид Усабоев или Дима на русский лад. Мужчина обрел популярность после того, как летом пользователи Сети сфотографировали его в московском метро и отметили сходство с президентом Украины.
Узбекистанец стал популярным из-за сходства с Зеленским - фото
YouTube
Узбекистанец стал популярным из-за сходства с Зеленским - фото

"За ликом президента скрывается Умид — уроженец Узбекистана, трудящийся в столице автомаляром", — писал Telegram-канал Mash.

Узбекистанец, похожий на Зеленского, задал вопрос президенту Украины >>

В Москву двойник украинского лидера приехал вместе со своей семьей - женой и детьми. По словам Умида, о его схожести с украинским лидером ему говорили и раньше. Сам двойник президента признался, что его часто на улице и работе в шутку называют Зеленским.

Сходство с президентом Украины он видит не только внешнее.

"Я похож на президента Украины Зеленского. Говорят – одно лицо. Я мог бы его заменять, потому что я тоже плохо разговариваю на украинском, ни черта не понимаю в политике, фанатею от Тома Круза и вел свадьбу. Владимира Зеленского подменить на съемках я всегда готов, потому что у него уже нет времени. В кино сниматься готов, в любой роли, кроме той, где надо кушать мясо свинины", – рассказал он.

Мужчина работает автомаляром – красит машины, но всегда мечтал стать комиком.

Теперь Умиду предложили сыграть Владимира Зеленского в 4-серийном российском художественном фильме об Украине.

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Теги:
Украина, фильм, двойник, узбекистанец, Владимир Зеленский



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