Узбекистанец, похожий на Зеленского, задал вопрос президенту Украины

Умид отныне нарасхват: СМИ не дают покоя узбекистанцу. Также он отметил, что теперь к нему часто подходят люди и просят сфотографироваться.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Прославившейся на весь мир узбекистанец Умиджон Исабаев, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, что спросил бы у главы государства в эфире НТВ.

"Почему вы на меня похожи?" - такой вопрос задал бы он Зеленскому.

По его словам, схожесть с политиком он заметил, когда его избрали на его пост.

Также Умид отметил, что теперь к нему часто подходят люди и просят сфотографироваться.

Узбекистанец стал популярным из-за сходства с Зеленским - фото >>

Напомним, двойник украинского лидера обнаружили в московском метро на прошлой неделе.

В одном из Телеграм-каналов появилось видеоинтервью, в котором мужчина рассказал о себе: его зовут Умид, он работает маляром и приехал из Узбекистана с женой и детьми.

Большая популярность настигла молодого человека после публикации фото, на котором он сидит в вагоне метро.