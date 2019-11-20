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Загрязнение производством окружающей среды

Стали известны самые загрязненные районы Ташкента

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
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Sputnik Узбекистан

По данным Узгидромета, "плохой" столичный воздух обусловлен вредными выбросами от городского автотранспорта, промышленных предприятий - ТЭС и ТЭЦ, котельных, металлургических производств.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. В Узгидромете рассказали, в каких районах Ташкента зафиксирован максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха.

"Из всех районов самые высокие превышения по диоксиду азота были зафиксированы в Яшнабадском районе - 2,5 ПДК (предельно допустимая концентрация) в 2019 году. Судя по количеству превышений, можно выявить самые загрязненные районы Ташкента - Чиланзарский и Мирабадский районы", - отметил временно исполняющий обязанности директора Узгидромета Бахриддин Нишанов.

Наименее загрязненными, по его словам, являются Яккасарайский и Кибрайский районы.

Загрязнение воздуха
© Sputnik/ Дмитрий Грабусов
Как влияет на жизнь людей загрязненный воздух

Он также прокомментировал информацию американского посольства о загрязненном столичном воздухе. По его словам, "расположенное в Ташкенте устройство тестирует воздух вокруг посольства США, а не всей столицы. Оно измеряет не пыль, а частицы ещё меньше пыли".

Ранее Узгидромет проанализировал, какие вещества больше всего загрязняют воздух. Выяснилось, что в основном такими веществами являются пыль, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы и аммиак, среднегодовые концентрации которых в отдельные месяцы превышают предельно допустимые концентрации.

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Теги:
Узгидромет, экология, Узбекистан, Ташкент



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