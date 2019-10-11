В каких районах Ташкента сильнее загрязнен воздух

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Стали известны данные по загрязнению атмосферного воздуха в Ташкенте, сообщает Узгидромет.
Согласно данным, приоритетными загрязняющими веществами являются пыль, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы и аммиак, среднегодовые концентрации которых в отдельные месяцы превышают предельно допустимые концентрации.
"В частности, в Ташкенте "плохой" воздух обусловлен выбросами вредных веществ от стационарных и передвижных источников: городской автотранспорт, влияние которого особенно ощущается на оживленных транспортных перекрестках", - говорится в сообщении.
Выбросы от промышленных предприятий - ТЭС и ТЭЦ, котельных, металлургических производств - также обуславливают повышенное содержание загрязняющих веществ.
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На постах наблюдений Узгидромета фиксируются следующие превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций:
- в Юнус-Абадском районе по диоксиду азота, оксиду углерода;
- в Яшнабадском районе превышение по пыли, оксиду углерода, диоксиду азота;
- в Мирзо-Улугбекском районе постоянно фиксируется по пыли и диоксиду азота и углерода;
- в Чиланзарском районе по диоксиду азота, в Мирабадском районе по фенолу, диоксиду азота;
- в Сергелийском районе по формальдегиду и диоксиду азота.
Накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы способствуют также природно-климатические условия (частая инверсия, застойные явления в атмосфере — штиль) и природные особенности (сухой климат, супесчаные и суглинистые почвы).
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Напомним, в конце сентября Узгидромет заверил жителей, что воздух в столице - не самый грязный.
Свое заявление структура аргументировала неполнотой информации, которой обладает сайт AirVisual.com.
На данном источник в онлайн-режиме публиковалась информация о загрязнении атмосферного воздуха только мелкодисперсными частицами РМ 2,5.