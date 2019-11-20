Президент дал старт строительству нового комплекса IT-парка

Предприятия, которые действуют на территории первого комплекса технопарка, освобождены от уплаты налогов и таможенных платежей до 1 января 2028 года.

ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана запустил строительство второго комплекса на территории Технологического парка программных продуктов и информационных технологий в Ташкенте. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

При посещении комплекса Шавкат Мирзиёев ознакомился с условиями в инновационном городке и пообщался с его резидентами.

"Один созданный вами программный продукт - это уже большая помощь государству, делу искоренения коррупции, бюрократизма и создания удобств для людей", - сказал президент.

В узбекском IT-парке на основе аутсорсинга оказываются технологические услуги транспортным компаниям, кафе и пиццериям, действующим в том числе в США.

Предприятия, зарегистрированные в качестве резидентов технопарка, освобождены от уплаты налогов и таможенных платежей до 1 января 2028 года. За короткое время число его резидентов превысило 300.

Стало известно, что в скором будущем на территории технопарка будут построены дополнительные IT-офисы, бизнес-центр, гостиницы и другие сооружения на семи лотах.

Шавкат Мирзиёев заложил символический первый камень строительства нового этапа технопарка.

Согласно проекту, годовой объем произведенной продукции превысит 10 млн долл. США в 2020 году и достигнет 100 млн долл. США в 2025-м. Общая стоимость проекта составляет 150 миллионов долларов.

Кабмин принял постановление от 10 января 2019 года о создании IT-парка. Его строительство происходит при участии Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и Общества парков программных технологий при Министерстве электроники и информационных технологий Индии. Уже в июле на отведенной территории был сдан в эксплуатацию его первый комплекс. На сегодняшний день здесь реализуются проекты в области информационных и финансовых технологий, электронной коммерции, электронного образования, а также биотехнологий.