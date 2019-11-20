В Узбекистане ввели новые льготы в сфере спорта и тренерской деятельности

С 1 января следующего года оклад работников спортивных школ и школ-интернатов увеличится на 35 процентов.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Студенты Узбекского государственного университета физической культуры и спорта будут получать на выпуске сертификат, позволяющий заниматься тренерской деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента.

Данное решение было озвучено на пресс-конференции, посвященной важности развития культуры спорта в Узбекистане.

Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Пресс-конференция, организованная Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации президента

Предполагается, что реформа поспособствует упрощению процедуры выдачи разрешений на осуществление тренерской деятельности. Кроме того, планируется повысить оплату труда тренеров. Все это, как ожидается, окажет стимулирующий эффект на сферу национального спорта.

"Были значительно повышены зарплаты работников всех спортивных школ и интернатов. Раньше студенты Узбекского государственного университета физической культуры и спорта должны были не только пройти аттестацию для того, чтобы начать заниматься тренерской деятельностью, но и, что еще хуже, оплатить ее. Теперь выпускники этого вуза могут получать сертификат тренера вместе с дипломом об окончании университета", - заявил министр физической культуры и спорта Дилмурод Набиев.

Согласно новому порядку, теперь тренеры должны аттестацию раз в пять лет. Ранее тренеры и инструкторы-методисты были вынуждены проходить аттестацию каждые три года.

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Кроме того, с 1 января 2020 года базовые ставки для всех работников спортивных школ и интернатов повысятся на 35%.