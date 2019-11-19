Пятиборцам из Узбекистана вручили денежные премии за лицензии на Олимпиаду

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Спортсменов-пятиборцев, завоевавших путевки на летние Олимпийские игры в Токио, наградили денежными премиями, сообщили в НОК Узбекистана.
Сборная Узбекистана на днях вернулась с лицензионного чемпионата Азии-Океании по современному пятиборью, который проходил в китайском городе Ухань. Он стал знаковым для узбекского спорта: пятиборцам удалось завоевать две лицензии на Токио–2020. Это первые олимпийские лицензии за всю историю существования сборной.
Узбекистан завоевал лицензию на Олимпиаду по современному пятиборью >>
На Олимпиаду-2020 поедут Алисэ Фахрутдинова и Александр Савкин. За победу на чемпионате им вручили денежный приз в размере 100 миллионов сумов. Тренер спортсменов также был награжден премией в 50 миллионов сумов.
Кроме того, пятиборцы завоевали второе место в микс-эстафете, сообщили в НОК.
Награждали спортсменов советник президента Абдужаббор Абдувахидов, президент НОК Рустам Шаабдурахманов и первый заместитель министра физической культуры и спорта Ойбек Касимов. Лицензиатов также поздравили представители Федерации современного пятиборья Узбекистана.
"Я выражаю огромную благодарность нашему правительству, которое поощряет нас, тем самым мотивируя. Федерация предоставляет нам все условия для проведения тренировок. На Токийской олимпиаде постараемся оправдать ваше доверие", — отметила Алисэ Фахрутдинова.