16:49 19 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.01
  • EUR10498.56
  • USD9500.96
Поиск
Спортсменов-пятиборцев, завоевавших путевки на летние Олимпийские игры в Токио, наградили денежными премиями

Пятиборцам из Узбекистана вручили денежные премии за лицензии на Олимпиаду

Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
27 0 0
Sputnik Узбекистан

Алисэ Фахрутдинова и Александр Савкин получили по 100 миллионов сумов (около 10 тысяч долларов), а их тренер – 50 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Спортсменов-пятиборцев, завоевавших путевки на летние Олимпийские игры в Токио, наградили денежными премиями, сообщили в НОК Узбекистана.

Спортсменов-пятиборцев, завоевавших путевки на летние Олимпийские игры в Токио, наградили денежными премиями
Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Спортсменов-пятиборцев, завоевавших путевки на летние Олимпийские игры в Токио, наградили денежными премиями

Сборная Узбекистана на днях вернулась с лицензионного чемпионата Азии-Океании по современному пятиборью, который проходил в китайском городе Ухань. Он стал знаковым для узбекского спорта: пятиборцам удалось завоевать две лицензии на Токио–2020. Это первые олимпийские лицензии за всю историю существования сборной.

Узбекистан завоевал лицензию на Олимпиаду по современному пятиборью >>

На Олимпиаду-2020 поедут Алисэ Фахрутдинова и Александр Савкин. За победу на чемпионате им вручили денежный приз в размере 100 миллионов сумов. Тренер спортсменов также был награжден премией в 50 миллионов сумов.

Спортсменов-пятиборцев, завоевавших путевки на летние Олимпийские игры в Токио, наградили денежными премиями
Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Спортсменов-пятиборцев, завоевавших путевки на летние Олимпийские игры в Токио, наградили денежными премиями

Кроме того, пятиборцы завоевали второе место в микс-эстафете, сообщили в НОК.

Награждали спортсменов советник президента Абдужаббор Абдувахидов, президент НОК Рустам Шаабдурахманов и первый заместитель министра физической культуры и спорта Ойбек Касимов. Лицензиатов также поздравили представители Федерации современного пятиборья Узбекистана.

Спортсменов-пятиборцев, завоевавших путевки на летние Олимпийские игры в Токио, наградили денежными премиями
Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Спортсменов-пятиборцев, завоевавших путевки на летние Олимпийские игры в Токио, наградили денежными премиями

"Я выражаю огромную благодарность нашему правительству, которое поощряет нас, тем самым мотивируя. Федерация предоставляет нам все условия для проведения тренировок. На Токийской олимпиаде постараемся оправдать ваше доверие", — отметила Алисэ Фахрутдинова.

По теме

Аминов: Россия помогает исполнить пятиборцам мечту под флагом Узбекистана
Пятиборцы из РФ Савкин и Фахрутдинова будут выступать под флагом Узбекистана
В Узбекистане могут появиться школы современного пятиборья
Теги:
Олимпийские игры в Токио, Узбекистан, Спортсмен, Олимпиада-2020



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Похоронен по собственному желанию: странная "мода" в Южной Корее
Победа Кабула: террористы ИГ* массово сдаются в Афганистане
Сотни боевиков ИГ* сдаются властям Афганистана – видео
Государственная символика Узбекистана: флаг, герб и гимн
О чем говорят цвета узбекского флага и что за птица Хумо

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться