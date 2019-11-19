Пятиборцам из Узбекистана вручили денежные премии за лицензии на Олимпиаду

Алисэ Фахрутдинова и Александр Савкин получили по 100 миллионов сумов (около 10 тысяч долларов), а их тренер – 50 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Спортсменов-пятиборцев, завоевавших путевки на летние Олимпийские игры в Токио, наградили денежными премиями, сообщили в НОК Узбекистана.

Национальный олимпийский комитет Узбекистана Спортсменов-пятиборцев, завоевавших путевки на летние Олимпийские игры в Токио, наградили денежными премиями

Сборная Узбекистана на днях вернулась с лицензионного чемпионата Азии-Океании по современному пятиборью, который проходил в китайском городе Ухань. Он стал знаковым для узбекского спорта: пятиборцам удалось завоевать две лицензии на Токио–2020. Это первые олимпийские лицензии за всю историю существования сборной.

Узбекистан завоевал лицензию на Олимпиаду по современному пятиборью >>

На Олимпиаду-2020 поедут Алисэ Фахрутдинова и Александр Савкин. За победу на чемпионате им вручили денежный приз в размере 100 миллионов сумов. Тренер спортсменов также был награжден премией в 50 миллионов сумов.

Национальный олимпийский комитет Узбекистана Спортсменов-пятиборцев, завоевавших путевки на летние Олимпийские игры в Токио, наградили денежными премиями

Кроме того, пятиборцы завоевали второе место в микс-эстафете, сообщили в НОК.

Награждали спортсменов советник президента Абдужаббор Абдувахидов, президент НОК Рустам Шаабдурахманов и первый заместитель министра физической культуры и спорта Ойбек Касимов. Лицензиатов также поздравили представители Федерации современного пятиборья Узбекистана.

Национальный олимпийский комитет Узбекистана Спортсменов-пятиборцев, завоевавших путевки на летние Олимпийские игры в Токио, наградили денежными премиями

"Я выражаю огромную благодарность нашему правительству, которое поощряет нас, тем самым мотивируя. Федерация предоставляет нам все условия для проведения тренировок. На Токийской олимпиаде постараемся оправдать ваше доверие", — отметила Алисэ Фахрутдинова.