Узбекский айтишник разработал систему распознания "проблемных" студентов

ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik, Дильшода Рахматова. Студент четвертого курса университета Инха Абдулла Аскаров разработал уникальную систему искусственного видения – Cvision - которая позволит университетам Узбекистана определять качество образования. Проект уже запатентован и сейчас идет процесс внедрения для практического использования.

Принцип работы состоит в том, что программа распознает эмоции на лице человека, помогая оценить объем и качества усвоенных им знаний. К примеру, если студент долго смотрит в одну точку, значит он над чем-то задумался, отвлекся или просто плохо усваивает учебный материал.

Sputnik / Дильшода Рахматова Красные метки показывают, сколько студентов смотрят в определенную точку на протяжении какого времени. Это говорит о том, что учащийся отвлекается или не усваивает материал.

"Мы можем также вынести индивидуальную статистику для каждого студента, определив, что он не понимает и в какой части предмета. Исходя из полученных данных уже можно дать точечные рекомендации, например, помочь с выбором другой, более подходящей специальности. Это полезный инструмент и для педагога, который учтет сведения при составлении своих курсов и презентаций", — рассказал Аскаров в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан.

По словам автора программы, система может определять общее настроение в аудитории: сколько студентов довольны занятием и с интересом слушают, какая доля учащихся нейтрально воспринимает происходящее, а кому урок не нравится или слишком непонятен.

Он признался, что главная задача его разработки — повысить качество кадров, которые требуются для развивающейся экономики Узбекистана.

"Созданная мной система поможет университетам улучшить качество образования, а значит частный бизнес и госструктуры получат более профессиональных сотрудников", — заметил Аскаров.

Применять разработку можно и в сфере безопасности, например, на стадионах или в метро для выявления подозрительных лиц, так как в зависимости от возможностей камеры система способна отслеживать одновременно до 20 тысяч человек.

На первом этапе новинку опробуют на гостестах. Это позволит не только сэкономить средства на обеспечение охраны и контроля, но и свести к минимуму пресловутый человеческий фактор, коррупцию, кумовство и мошенничество при поступлении в вузы.