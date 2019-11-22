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В Узбекистане выпал первый снег - фото

В Узбекистане выпал первый снег - фото

© Sputnik /
Общество
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36430
Sputnik Узбекистан

Сейчас в Узбекистане установились небольшие морозы - около минус двух градусов нижу нуля. По всей республике до 24 ноября ожидаются осадки.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Вот и настал тот день, когда в Узбекистане выпал первый снег, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В Самарканде на дорогах образовались небольшие сугробы, все зеленые деревья покрылись снегом.

В Узбекистане выпал первый снег - фото
© Sputnik /
В Узбекистане выпал первый снег - фото

В Ташкенте тоже уже идет небольшой снег.

В Узбекистане выпал первый снег - фото
© Sputnik /
В Узбекистане выпал первый снег - фото

Многие жители городов были не готовы к такому повороту событий и вместо того, чтобы с утра отправиться на работу, фотографировали непривычные глазу пейзажи.

В Самарканде выпал первый снег - фото
© Sputnik /
В Самарканде выпал первый снег - фото

Сейчас в Самарканде установились небольшие морозы - около минус двух градусов нижу нуля.

Напомним, Узгидромет уже предупреждал узбекистанцев, что республику с 21 по 24 ноября накроет осадками в виде дождя и снега.

В Узбекистане ожидаются пятнадцатиградусные морозы >>

С 22 по 24 ноября по всей территории ожидается постепенное понижение температуры ночью до 0...-5 градусов, местами до -8 градусов, днем — до -2...+ 3 градусов.

По северу температура воздуха понизится ночью до -10...-15 градусов, днем — до -2...-7 градусов.

Теги:
фото, погода, морозы, мороз, снегопад, Снег, Узбекистан, Узбекистан, Самаркандская область, Самарканд, Самарканд



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