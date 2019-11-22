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Спецоперация ро уничтожению боевиков

Узбекистан вошел в топ-30 самых безопасных стран мира

NewsTeam
Общество
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Sputnik Узбекистан

Узбекистан в этом году занял 135-ю строчку (из 138 возможных) и продемонстрировал положительную динамику. Уровень террористической угрозы в республике эксперты оценили в 0,019 балла.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Международная группа экспертов опубликовала исследование "Глобальный индекс терроризма-2019" (Global Terrorism Index-2019).

В список вошли 160 государств мира, выстроенные по уровню опасности в них терроризма. Узбекистан снова оказался в числе стран с самым высоким уровнем безопасности с точки зрения угрозы терактов. Уровень террористической угрозы в республике эксперты оценили в 0,019 балла. В прошлом году Узбекистан находился в рейтинге на 132-м месте.

2019 Global Terrorism Index
Institute for Economics and Peace
2019 Global Terrorism Index

По сравнению с прошлым годом Узбекистан улучшил свои позиции на три пункта (занял 135-е место) и имеет положительную динамику на протяжении 16 лет, что говорит о том, что с каждым годом обстановка в стране становится лучше.

Динамика изменения показателей уровня безопасности в странах за 2002-2018 годы
Institute for Economics and Peace
Динамика изменения показателей уровня безопасности в странах с точки зрения угрозы террористических атак за 2002-2018 годы

Самыми безопасными признаны Туркменистан, Беларусь и еще 24 страны— Португалиия, Словения, Монголия, Румыния, Того, Оман, Куба, Северная Корея, Сингапур и другие.

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Россия заняла 37-ю строчку рейтинга, что говорит о среднем уровне безопасности. Однако за последний год страна заметно улучшила свои позиции: количество зафиксированных террористических атак по сравнению с 2018 годом сократилось на треть, а их жертв - на 51%.

Самыми опасными с точки зрения угрозы террористических атак признаны Афганистан, Ирак, Нигерия и Сирия. Далее идут Пакистан, Сомали, Индия, Йемен, Филиппины и Демократическая Республика Конго.

Топ-5 самых опасных и безопасных стран с точки зрения угрозы террористических атак
Institute for Economics and Peace
Топ-5 самых опасных и безопасных стран с точки зрения угрозы террористических атак

"Глобальный индекс терроризма-2019" стал седьмым по счету комплексным исследованием ситуации в мире с точки зрения уровня террористической угрозы. Индекс разработан международной группой экспертов под эгидой Института экономики и мира Сиднейского университета.

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Глобальный индекс терроризма измеряет уровень террористической активности внутри той или иной страны по четырем основным показателям: количество террористических инцидентов, количество погибших, количество пострадавших и уровень материального ущерба.

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Теги:
Террористы, Узбекистан, рейтинг, безопасность, Борьба с терроризмом



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