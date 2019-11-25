Депутаты отклонили закон об охоте

Согласно предложенному проекту закона отныне любители рыболовы или охотники без членства в общественной организации будут квалифицированы как браконьеры.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Узбекские законодатели отклонили проект закона «Об охоте и охотничьем хозяйстве», внесенный на рассмотрение во второй раз. Об этом сообщает Законодательная палата парламента.

Законопроект, помимо всего прочего, предусматривает улучшение механизмов госконтроля по ведению учета, разведению и норм добычи диких животных, развитию охотничьего туризма, а также улучшению финансового состояния охотничьих хозяйств.

Депутатов не устроило содержание текста законопроекта. Было отмечено, что понятия осуществления охоты в научных и контрольных целях стоят в одном ряду. В то время как, это разные представления и требуется их разделение.

"Охота в научных целях осуществляться не может. В животных или птиц научные работники могут стрелять только в научных целях для изучения их биологического состава, болезней, проведения опытов", - отметил выступивший на заседании нижней палаты заведующий лабораторией Института зоологии Академии наук Элмурод Шерназаров.

Другая, вызвавшая бурное негодование депутатов, норма коснулась предоставления права на ведение охоты лишь тем физическим лицам, которые являются членами общественных объединений охотников.

Было подчеркнуто, что всего по стране насчитывается более 38 тысяч охотников. А в соответствии с предложенным новым положением в законе, охотники изначально обязаны будут вступить в ряды ННО и лишь затем охотиться. По мнению парламентариев, это ограничивает права и интересы человека.

Получается, без удостоверения общественного объединения охотников обычный любитель рыболов или охотник не сможет ловить рыбу или охотиться на животных и птиц, так как они будут квалифицированы как браконьеры.

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