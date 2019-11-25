Вузы РФ обвинили в незаконном приеме абитуриентов

Образовательные учреждения принимали документы и заключали контракты, не имея соответствующих разрешений.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Госинспекция по надзору за качеством образования Узбекистана обвинила пять филиалов российских вузов в незаконном приеме документов от абитуриентов.

Согласно сообщению Госинспекции, филиалы иностранных вузов продолжают прием абитуриентов, хотя учебный год уже давно идет. Они не имеют разрешений на ведение учебного процесса на территории Узбекистана.

В список попали:

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники;

Институт финансов, экономики и права офицеров запаса;

Высшая школа предпринимательства;

Восточно-Европейского институт;

Сибирский институт бизнеса и информационных технологий.

Организации, оказывающие услуги в сфере высшего образования, должны пройти соответствующую аккредитацию в Госинспекции, напоминает ведомство.

В противном случае документы об образовании, выданные незарегистрированными организациями, не имеют юридической силы.

В настоящее время более 20 вузов РФ получили аккредитацию для приема документов на территории Узбекистана.