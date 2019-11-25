Определено расстояние полигона отходов от жилых объектов

Для строительства полигонов твердых бытовых отходов будут выделяться участки, не относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения и лесного фонда.

ТАШКЕНТ, 25 ноя -Sputnik. В Узбекистане утверждены меры по проектированию и эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов.

Документ прошел общественное обсуждение и вступил в силу 20 ноября.

Для строительства полигонов твердых бытовых отходов в Узбекистане будут выделяться земельные участки, которые не должны относиться к землям сельскохозяйственного назначения и лесного фонда.

Не допускается размещение полигонов на территории охранных зон, зон санитарной охраны водных объектов и прибрежных территориях, вокруг источников подземных вод, во всех зонах охраны курортов, а также в местах массового отдыха населения и расположения оздоровительных учреждений.

Предпочтительным обозначено создание централизованных полигонов для нескольких населенных пунктов. Расстояние от границы полигона до жилых объектов определено в не менее чем 500 м с учетом норм атмосферного воздуха в населенных пунктах.

В связи с выделением вредных и взрывоопасных газов на территории, где был полигон, не допускается капитальное строительство в течение 40 лет после его закрытия.

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Для закрытия полигона требуется заключительный изоляционный слой, системы управления фильтрацией и газами. В соответствии с технологической схемой рекультивация участка осуществляется в два этапа. В первый год земельный участок будет подготовлен к засеиванию семенами, многолетними травами, и в последующий год здесь будут высаживаться деревья и кустарники.