В Москве состоялся саммит информсовета СНГ

Определены планы на будущий год. Спецпроекты во всех странах-участницах коснутся, главным образом, темы 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. В Москве состоялось очередное заседание совета руководителей государственных информационных агентств СНГ.

В мероприятии приняли участие руководители информационных агентств Азербайджана (АзерТадж), Армении (Арменпресс), Беларуси (БЕЛТА), Казахстана (Казинформ), Кыргызстана (Кабар), Молдовы (Молдпрес), России (ТАСС), Таджикистана (Ховар) и Узбекистана (УзА), а также пресс-службы и информационно-аналитического департамента Исполнительного комитета СНГ.

К работе заседания на некоторое время присоединился и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Спикеры осветили спецпроекты, приуроченные к теме Великой Победы.

"Это наш общий праздник, ради которого нашим народам пришлось отстаивать право на жизнь будущих поколений, - сказал на заседании председатель Информсовета СНГ Сергей Михайлов. - Мы не вправе забывать о великом подвиге людей, которые вышли победителями в самой кровопролитной войне в истории человечества".

Участвующий на заседании почетный гость совета генеральный директор национального информагентства Узбекистана Абдусаид Кучимов в своем выступлении также отметил и о вкладе республики в победу в Великой Отечественной войне. По его словам, 75-летие Победы станет одной из главных тем агентства в предстоящем году.

Достигнута договоренность о взаимодействии агентств СНГ при освещении празднования 75-летия Победы. Стороны согласовали проведение совместной фотовыставки на основе материалов военных лет из архивов агентств.

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Как было сообщено, российские СМИ готовят масштабную фотовыставку "Пресса на войне" в ЦВЗ "Манеж". Генеральный директор белорусского агентства Ирина Акулович выразила готовность принять участие в проекте.

Информсовет СНГ образован в ноябре 1995 года. Деятельность совета нацелена на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран СНГ в информационной сфере, создание комфортных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена опытом профессиональной деятельности, укрепление медиапартнерства.

По приглашению агентства АзерТадж следующее заседание планируется провести весной 2020 года в Баку.