Нарбаева предложила в 2020 году провести заседание МПА СНГ в Узбекистане

Танзила Нарбаева вместе с делегацией Узбекистана в пятницу приняла участие в 50-м юбилейном заседании МПА СНГ в Санкт-Петербурге.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса парламента Узбекистана Танзила Нарбаева выступила с предложением провести заседание Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) в республике. Об этом сообщила информационная служба верхней палаты страны.

Спикер вместе с делегацией Узбекистана в пятницу приняла участие в 50-м юбилейном заседании МПА СНГ в Санкт-Петербурге.

В своем выступлении на сессии МПА Нарбаева напомнила, что Узбекистан готовится принять председательство в Содружестве в 2020 году и провести очередной саммит СНГ. В частности, подготовлены и утверждены концепция председательства и план мероприятий по ее реализации с учетом приоритетов, обозначенных Узбекистаном на саммите СНГ в Ашхабаде в октябре этого года.

"Отмечалось, что работа в реализации этих приоритетов предусматривает также активное и плодотворное взаимодействие в рамках МПА СНГ. В этой связи Танзила Нарбаева предложила провести одно из заседаний МПА в Узбекистане в рамках председательства страны в СНГ", — говорится в публикации.

Председатель Сената Узбекистана также подчеркнула, что МПА СНГ — это уникальная площадка для реализации задач, поставленных перед каждым из парламентов государств-участников и направленных на обеспечение безопасности, устойчивое развитие и процветание народов.

Узбекистан подписал конвенцию МПА СНГ в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге. В марте 2019-го президент страны Шавкат Мирзиёев ратифицировал документ.