Нарбаева предложила в 2020 году провести заседание МПА СНГ в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса парламента Узбекистана Танзила Нарбаева выступила с предложением провести заседание Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) в республике. Об этом сообщила информационная служба верхней палаты страны.
В своем выступлении на сессии МПА Нарбаева напомнила, что Узбекистан готовится принять председательство в Содружестве в 2020 году и провести очередной саммит СНГ. В частности, подготовлены и утверждены концепция председательства и план мероприятий по ее реализации с учетом приоритетов, обозначенных Узбекистаном на саммите СНГ в Ашхабаде в октябре этого года.
Председатель Сената Узбекистана также подчеркнула, что МПА СНГ — это уникальная площадка для реализации задач, поставленных перед каждым из парламентов государств-участников и направленных на обеспечение безопасности, устойчивое развитие и процветание народов.
Узбекистан подписал конвенцию МПА СНГ в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге. В марте 2019-го президент страны Шавкат Мирзиёев ратифицировал документ.