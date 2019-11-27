2GIS теперь показывает движение общественного транспорта Ташкента

Кроме Ташкента, общественный транспорт на карте приложения 2GIS появился в городах России и Казахстана.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. В Ташкенте в режиме реального времени маршруты автобусов и маршруток начало показывать мобильное приложение 2GIS, сообщается на официальном сайте.

Теперь, чтобы посмотреть, где находится нужный автобус, необходимо нажать на кнопку "остановка", либо ввести в строке поиска номер конкретного маршрута.

Также на карте будет показано построение маршрута из точки А в точку Б.

Известно, что данная информация поступает от поставщиков GPS-данных по автобусам и маршрутным такси через спутник и обновляется с минимальной задержкой.

Кроме Ташкента, общественный транспорт на карте 2GIS появился в городах России и Казахстана.

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Напомним, в январе в Ташкенте заработал новый сервис российской компании "Яндекс", оценивающий загруженность улиц столицы Узбекистана по десятибалльной шкале.

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На главной странице Яндекса, в "Яндекс. Навигаторе" и "Яндекс. Картах" появился светофор, показывающий общую дорожную ситуацию в баллах. От 0 до 3 баллов означает, что дороги свободны, 4–6 — движение затруднено, 7–10 — серьезные пробки. Взглянув на светофор, автолюбители смогут решить, стоит ли сейчас ехать на машине или лучше воспользоваться общественным транспортом.