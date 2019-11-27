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Продажа лекарств в аптеке

Минздрав Узбекистана придумал, как ограничить цены на лекарства

© Sputnik / Саид Царнаев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191127/12886175/Minzdrav-Uzbekistana-pridumal-kak-ogranichit-tseny-na-lekarstva.html

Разработана новая система ценообразования, которая охватит генерические лекарства отечественного и зарубежного производства. Ожидается, что она будет принята с 1 апреля 2020 года.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана с 1 апреля 2020 года планируют внедрить новую систему референтного ценообразования лекарств. Это следует из проекта постановления президента, опубликованного для общественного обсуждения.

"Необоснованному росту цен на лекарственные средства в Республике Узбекистан по сравнению с приграничными странами также способствует отсутствие прозрачных и эффективных механизмов ценообразования, успешно применяемых в развитых странах мира", — говорится в документе.

Изменения цен будут касаться лекарств-дженериков (копий оригинальных лекарств с аналогичным действием) отечественного и зарубежного производства.

Под председательством президента Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по вопросам развития физической культуры и спорта.
© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Предполагается, что производитель (импортер) будет регистрировать цену для оптовой и розничной продажи лекарство отдельно на каждое торговое наименование с учетом лекарственной формы, дозировки, концентрации, объема и фасовки лекарства.

Новая система предполагает ограничение цен на лекарственные препараты в зависимости от цен на их аналоги в соседних или сопоставимых по социально-экономическому развитию странах. 

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Рассчитывать предельные цены и проводить мониторинг ценообразования будет Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве.

Продажа лекарств в аптеке
© Sputnik / Саид Царнаев
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Система референтного ценообразования не будет применяться для оригинальных лекарств отечественного и зарубежного производства.

Также с 1 июля 2020 года планируется обязать все работающие в Узбекистане медицинские организации, вне зависимости от формы собственности, выписывать рецепты исключительно по международному непатентованному наименованию лекарств ( это уникальное наименование действующего вещества лекарственного средства, присвоенное ВОЗ: к примеру, вместо торгового названия "аспирин" - "ацетилсалициловая кислота", вместо названий брендов "Тайленол", "Панадол" - "парацетамол").

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Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, лекарства, Всемирная организация здравоохранения, здоровье



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