Минздрав Узбекистана придумал, как ограничить цены на лекарства

Разработана новая система ценообразования, которая охватит генерические лекарства отечественного и зарубежного производства. Ожидается, что она будет принята с 1 апреля 2020 года.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана с 1 апреля 2020 года планируют внедрить новую систему референтного ценообразования лекарств. Это следует из проекта постановления президента, опубликованного для общественного обсуждения.

"Необоснованному росту цен на лекарственные средства в Республике Узбекистан по сравнению с приграничными странами также способствует отсутствие прозрачных и эффективных механизмов ценообразования, успешно применяемых в развитых странах мира", — говорится в документе.

Изменения цен будут касаться лекарств-дженериков (копий оригинальных лекарств с аналогичным действием) отечественного и зарубежного производства.

Предполагается, что производитель (импортер) будет регистрировать цену для оптовой и розничной продажи лекарство отдельно на каждое торговое наименование с учетом лекарственной формы, дозировки, концентрации, объема и фасовки лекарства.

Новая система предполагает ограничение цен на лекарственные препараты в зависимости от цен на их аналоги в соседних или сопоставимых по социально-экономическому развитию странах.

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Рассчитывать предельные цены и проводить мониторинг ценообразования будет Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве.

Система референтного ценообразования не будет применяться для оригинальных лекарств отечественного и зарубежного производства.

Также с 1 июля 2020 года планируется обязать все работающие в Узбекистане медицинские организации, вне зависимости от формы собственности, выписывать рецепты исключительно по международному непатентованному наименованию лекарств ( это уникальное наименование действующего вещества лекарственного средства, присвоенное ВОЗ: к примеру, вместо торгового названия "аспирин" - "ацетилсалициловая кислота", вместо названий брендов "Тайленол", "Панадол" - "парацетамол").