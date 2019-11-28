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Женщина голосует на избирательном участке

Парламентские выборы – 2019: что запрещено делать наблюдателям

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191128/12899087/Chto-zaprescheno-delat-nablyudatelyam-na-vyborakh.html

В Узбекистане 22 декабря пройдут выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и в местные кенгаши.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана напомнило, чего нельзя делать на выборах наблюдателям от политических партий, органов самоуправления граждан, других государств и международных организаций. Запреты оговариваются в статье 66 Избирательного кодекса республики.

Парламентские выборы 2019 в Узбекистане
© Sputnik /
Парламентские выборы-2019 в Узбекистане
Наблюдатели не имеют права находиться в кабине или комнате для тайного голосования, когда избиратель делает свои отметки в бюллетене, оказывать влияние на граждан, распространять какие-либо агитационные материалы или литературу.

Также наблюдателям запрещено задавать избирателям вопросы о том, как они проголосовали, оказывать им какую-либо помощь при внесении отметок в бюллетень, а также — вмешиваться в деятельность избирательной комиссии, в том числе при опечатывании избирательных урн, их вскрытии, подсчете голосов.

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Напомним, очередные парламентские выборы в Узбекистане пройдут 22 декабря. В начале ноября пять допущенных к выборам в республике партий — Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана — выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов.

ЦИК Узбекистана 15 ноября зарегистрировала всех 750 кандидатов, 18 ноября дан старт предвыборной агитации.

Теги:
Наблюдатели, Узбекистан, парламентские выборы, выборы



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