19:37 28 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.74
  • EUR10465.04
  • USD9494.68
Поиск
Делегация из республики Беларусь посетила хокимият г. Ташкента

Маловато будет: Узбекистан намерен локализовать производство белорусских электробусов

© Официальный сайт хокимията города Ташкента
Общество
Получить короткую ссылку
82 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images//1289/92/12899219.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191128/12899352/Malovato-budet-Uzbekistan-nameren-lokalizovat-proizvodstvo-belorusskikh-elektrobusov.html

Белорусская сторона выразила готовность к увеличению импорта электробусов. При этом отмечено, что в случае налаживания местного производства, у республики не будет проблем и с заказчиками по региону.

ТАШКЕНТ, 28 ноя –Sputnik. Узбекская сторона заинтересована в производстве белорусских электробусов  в Узбекистане. Об этом на встрече с белорусской делегацией деловых кругов в столичном хокимияте заявил первый заместитель хокима по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Даврон Хидоятов.

"Электробус уже стал родным и привычным для жителей столицы. Но одного электробуса для города мало, не выгодно содержать обслуживающий персонал и поддерживать зарядную станцию из-за одной машины, нужно 10 или 20 электробусов, и это только для начала", - сказал он.

Белорусские делегаты, в свою очередь, выразили готовность, в том числе, в увеличении количества экспортируемых электробусов.

"Мы готовы создать рабочую группу и подготовить техническое задание для проведения комплекса мероприятий — как увеличения количества электробусов, так и по локализации производства. Нам известно, что соседи Узбекистана внимательно следят за опытом использования электробуса и можно быть уверенным, что локализованное производство найдёт заказчиков-покупателей", - сказал гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга Белкомунмаш" Владимир Король.

Также обсудили и предложение белорусских производителей о выделении отдельной полосы движения для электробусов. Как было отмечено, это позволит экономить заряд транспорта на 30 %, увеличить его скорость движения, а также количество перевозимых пассажиров.

Для выработки дальнейших конкретных действий договорились об ответном визите узбекской делегации в Минск.

Теги:
электромашина, производство, транспорт, Белоруссия, Хокимият Ташкента, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Праздник на 33 языках мира: новогодняя елка Sputnik в ГУМе
Полет с “кортежем”: японские южнокорейские истребители сопроводили российские Ту-95МС
Японские и южнокорейские истребители сопроводили российские Ту-95МС – видео
Невесомое богатство: кому и сколько хлопка поставляет Узбекистан

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться