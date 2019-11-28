Маловато будет: Узбекистан намерен локализовать производство белорусских электробусов

Белорусская сторона выразила готовность к увеличению импорта электробусов. При этом отмечено, что в случае налаживания местного производства, у республики не будет проблем и с заказчиками по региону.

ТАШКЕНТ, 28 ноя –Sputnik. Узбекская сторона заинтересована в производстве белорусских электробусов в Узбекистане. Об этом на встрече с белорусской делегацией деловых кругов в столичном хокимияте заявил первый заместитель хокима по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Даврон Хидоятов.

"Электробус уже стал родным и привычным для жителей столицы. Но одного электробуса для города мало, не выгодно содержать обслуживающий персонал и поддерживать зарядную станцию из-за одной машины, нужно 10 или 20 электробусов, и это только для начала", - сказал он.

Белорусские делегаты, в свою очередь, выразили готовность, в том числе, в увеличении количества экспортируемых электробусов.

"Мы готовы создать рабочую группу и подготовить техническое задание для проведения комплекса мероприятий — как увеличения количества электробусов, так и по локализации производства. Нам известно, что соседи Узбекистана внимательно следят за опытом использования электробуса и можно быть уверенным, что локализованное производство найдёт заказчиков-покупателей", - сказал гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга Белкомунмаш" Владимир Король.

Также обсудили и предложение белорусских производителей о выделении отдельной полосы движения для электробусов. Как было отмечено, это позволит экономить заряд транспорта на 30 %, увеличить его скорость движения, а также количество перевозимых пассажиров.

Для выработки дальнейших конкретных действий договорились об ответном визите узбекской делегации в Минск.