Что за новый район появится в Сурхандарьинской области

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. В Ташкенте прошло заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса, где депутаты рассмотрели вопрос об организации в составе Сурхандарьинской области Бандиханского района, сообщается на официальном сайте.
Также изменятся границы территорий Кизирикского, Байсунского и Кумкурганского районов.
В состав нового района перейдут:
– из Кизирикского района – сходы граждан махаллей "Бандихон", "Бектепа", "Обод турмуш", "Полвонтош", "Сарой", "Бирдамлик", "Чинор", "Пахтакор", "Навбахор", "Фаровон", "Бахористон", "Ургилсой", "Гулбог", "Калдиргоч", "Зевар", "Хужаипок", "Обод юрт" и "Багри кенг".
– из Кумгурганского района – махалля "Давлатсой" и кишлаки "Порлок" и "Хурмазор", а также сходы граждан махаллей "Навруз" и "Бандихон".
– из Байсунского района – махалля "Кулкамиш", кишлак "Куба", сходы граждан махаллей "Обикор" и "Кудуксой".
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Как отметили депутаты, изменение границ окажет положительное влияние на развитие сельского хозяйства, особенно животноводства, обеспечение занятости населения, дальнейшее социально-экономическое развитие Бандиханского района, считающегося одним из ведущих аграрных районов Сурхандарьинской области.