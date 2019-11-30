Что за новый район появится в Сурхандарьинской области

Также изменятся границы территорий Кизирикского, Байсунского и Кумкурганского районов. Что войдет в состав нового района - читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. В Ташкенте прошло заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса, где депутаты рассмотрели вопрос об организации в составе Сурхандарьинской области Бандиханского района, сообщается на официальном сайте.

Также изменятся границы территорий Кизирикского, Байсунского и Кумкурганского районов.

В состав нового района перейдут:

– из Кизирикского района – сходы граждан махаллей "Бандихон", "Бектепа", "Обод турмуш", "Полвонтош", "Сарой", "Бирдамлик", "Чинор", "Пахтакор", "Навбахор", "Фаровон", "Бахористон", "Ургилсой", "Гулбог", "Калдиргоч", "Зевар", "Хужаипок", "Обод юрт" и "Багри кенг".

– из Кумгурганского района – махалля "Давлатсой" и кишлаки "Порлок" и "Хурмазор", а также сходы граждан махаллей "Навруз" и "Бандихон".

– из Байсунского района – махалля "Кулкамиш", кишлак "Куба", сходы граждан махаллей "Обикор" и "Кудуксой".

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Как отметили депутаты, изменение границ окажет положительное влияние на развитие сельского хозяйства, особенно животноводства, обеспечение занятости населения, дальнейшее социально-экономическое развитие Бандиханского района, считающегося одним из ведущих аграрных районов Сурхандарьинской области.