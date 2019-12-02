В Узбекистане разыскивают мужчину, убившего редкого лебедя

Согласно данным, общий ущерб, нанесенный животному миру одним этим человеком на снимке, составил более 12 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Узбекистанец встревожил соцсети, выложив в Instagram снимок убитых животных, сообщает Госкомэкологии республики.

"26-27 ноября этого года в Instagram пользователем gafurovskiy.95 была опубликована фотография, на которой изображен молодой человек, держащий в руках лису и лебедя-шипуна, а рядом с ним на земле лежат три голубя и кролик. Судя по фотографии, все животные и птицы убиты", - говорится в сообщении.

Надо отметить, что лебедь-шипун занесен как в Красную книгу Узбекистана, так и Международную Красную книгу.

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В соответствии с постановлением Кабинета министров Узбекистана от 20 октября 2014 года №290 "Об урегулировании использования биологических ресурсов и о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере природопользования" общий ущерб, нанесенный животному миру, составил 12 миллионов 822 тысячи сумов.

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Вся имеющаяся информация была отправлена в Министерство внутренних дел и Генеральную прокуратуру для установления личности человека, изображенного на снимке, и принятия соответствующих мер в установленном законодательством порядке.

Данный случай также взят под контроль Госкомэкологии республики Узбекистан.