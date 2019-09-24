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В Каракалпакстане браконьеры застрелили 13 краснокнижных джейранов

© Sputnik / Станислав Корытников
Происшествия
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У мужчин изъяли оружие и боеприпасы. Материалы дела по выявленным нарушениям переданы в местную прокуратуру.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В Каракалпакстане задержаны двое браконьеров, которые охотились на джейранов, сообщили в Госкомэкологии Узбекистана.

По данным комитета, правонарушителями оказались двое местных жителей. У них в автомобиле УАЗ были изъяты оружие, боеприпасы, а также 13 туш застреленных взрослых особей джейранов.

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© Sputnik / Вячеслав Бобков
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Материалы дела по выявленным нарушениям переданы в местную прокуратуру.

В Узбекистане регулярно сообщают о фактах охоты на джейранов, занесенных в Красную книгу республики. В конце августа инспекторы Госкомэкологии задержали четверых жителей страны за отстрел джейранов в Бухарской области.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в конце мая подписал закон о поправках в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс, усиливающих ответственность за браконьерство. В частности, нарушение правил охоты и рыболовства на охраняемых природных территориях, причинившее значительный ущерб, наказывается штрафом до 200 минимальных зарплат (около пяти тысяч долларов) или обязательными общественными работами до 300 часов, либо исправительными работами до двух лет.

Теги:
экология, Государственный Комитет по экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан, Узбекистан, борьба с браконьерством, браконьеры, Животные, животное



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