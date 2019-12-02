Компании из Индии помогут Узбекистану создать технологический хаб

Договор о сотрудничестве был подписан с Международным центром предпринимательства и технологий iCreate и компанией по развитию стартапов DevX.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Представители центра передовых технологий Министерства инновационного развития Узбекистана и индийские компании iCreate и DevX подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство инновационного развития Узбекистана Визит делегации во главе с министром инновационного развития Иброхимом Абдурахмоновым в iCreate (Индия)

Министерство инновационного развития Узбекистана Визит делегации во главе с министром инновационного развития Иброхимом Абдурахмоновым в DevX в штате Гуджарат (Индия)

Документ был подписан в городе Ахмадабад (Индия), куда прибыла узбекская делегация во главе с министром инновационного развития Иброхимом Абдурахмоновым.

В рамках сотрудничества стартап-компании, созданные в Узбекистане, получат возможность экспорта своих технологий в Индию.

Таким же образом представители индийских технологических стартапов, малого и среднего бизнеса посетят Узбекистан и ознакомятся с существующими в республике условиями для инновационной деятельности.

Также стороны договорились о создании технологического хаба, объединяющего ряд совместных стартап-проектов. В нем также будут проходить массовые мероприятия, тематические лекции, семинары, конференции, а также мероприятия, способствующие развитию науки и инноваций.