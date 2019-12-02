Студент и его деньги: как заработать на жизнь во время учебы в вузе

Работу можно отыскать прямо в вузе или на стороне, удаленную или сменную, а можно целенаправленно искать стажировку по своей специальности. Главное — не забыть про учебу и не лишиться будущего диплома.
В вузе или на стороне
Вопрос источника дохода для студентов актуален всегда, ведь любая стипендия по размеру меньше зарплаты. Студент может заработать непосредственно в вузе, совмещая работу с учебой, для этого иностранцам не требуется специальное разрешение.
Большинство университетов предлагают целый ряд вакансий для учащихся. Обычно студенты дневных отделений работают на половину ставки, а вечерники — на целую. Летом можно поехать в стройотряд и поработать в компании однокурсников.
"Если есть возможность и доступные вакансии в университете, то можно устроиться на работу с гибким графиком. Также университет поддерживает студентов разнообразной материальной помощью и дотациями", — рассказал студент Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова Максаджон Ризаев, приехавший в Москву из Таджикистана.
Несмотря на удобство совмещения учебы и работы в одном месте, большинство студентов предпочитают искать удаленную работу с более высоким заработком. Здесь значительным преимуществом пользуются будущие программисты: им легче всего найти хорошо оплачиваемую подработку по специальности.
Также популярностью пользуются варианты подработки с гибким графиком, не по специальности, зато с гарантированным заработком. Здесь лидирует сфера услуг. Студенты работают официантами, курьерами, продавцами, участвуют в промоакциях.
"В работе официантом нет переработок, можно настраивать смены и совмещать ее с учебой. Но такая работа никак не связана с карьерой и нужна лишь для удовлетворения текущих финансовых потребностей", — отметил аспирант РЭУ, гражданин Беларуси Степан Клочков.
Важно лишь помнить, что для работы иностранцу нужно быть не моложе 18 лет и иметь соответствующее разрешение Главного управления по вопросам миграции МВД РФ. Этот документ выдается студентам очных отделений вузов с госаккредитацией для работы по профессии, указанной в разрешении, и в регионе, где находится университет.
Вуз как посредник при поиске работы
Лучшая подработка приносит студентам не только деньги, но и опыт, знания и преимущества для будущего профессионального роста. На помощь приходят центры развития карьеры, которые сегодня существуют практически во всех вузах.
В крупных столичных вузах за учебный год сто и более компаний успевают провести свои презентации, принять участие в ярмарках вакансий и организовать мастер-классы. Студенты пользуются возможностью проходить стажировки и получать рабочие места в сотнях крупных компаниях, с которыми у вузов заключены партнерские соглашения.
К работе через стажировку
Чем хороши стажировки? Они не всегда приносят деньги сразу, но взаимодействие студента с работодателем через обучение позволяет обеим сторонам присмотреться друг к другу и принять взвешенное решение. В результате подработка нередко становится полноценной работой по специальности.
Стажировки в крупных корпорациях — самый популярный вариант среди старшекурсников РЭУ, рассказал Степан Клочков.
"Для финансистов это крупные банки и компании "большой четверки"*, для менеджеров — ведущие индустриальные компании, для маркетологов — известные производители товаров широкого потребления. Такие компании всегда имеют программы для студентов и лучше всего подходят для набора качественного опыта", — отметил он.
Мера во всем
Принимая решение о работе, каждый студент должен задуматься, сможет ли он совмещать ее с учебой, посещать занятия и не оказаться на грани отчисления.
"В моей профессии (финансы, аудит, оценка и тому подобное) полноценно совмещать учебу и работу без вреда для обеих нельзя, так как эта работа связана с полным вовлечением себя, переработками и командировками", — считает Степан Клочков.
Совмещать учебу с работой неудобно, нужно брать нагрузку по мере своих возможностей, утверждает студент РЭУ из Узбекистана Руфат Гаппаров.
"Я работаю по выходным, только так могу подобрать желаемый график работы", — рассказал он.
В то же время работающие студенты отмечают, что многие преподаватели с пониманием относятся к их проблемам, особенно если работа по специальности, и соглашаются на небольшие поблажки в случае нечастых пропусков и опозданий. Если у студента есть здравый смысл и трудолюбие, он всегда сможет найти баланс между разными сферами своей жизни.
* "Большая четверка" — четыре крупнейшие в мире компании, предоставляющие аудиторские и консалтинговые услуги: Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG