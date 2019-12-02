Студент и его деньги: как заработать на жизнь во время учебы в вузе

Большинство студентов из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Беларуси во время учебы в Москве находят работу на неполный день или с гибким графиком.

Работу можно отыскать прямо в вузе или на стороне, удаленную или сменную, а можно целенаправленно искать стажировку по своей специальности. Главное — не забыть про учебу и не лишиться будущего диплома.

В вузе или на стороне

Вопрос источника дохода для студентов актуален всегда, ведь любая стипендия по размеру меньше зарплаты. Студент может заработать непосредственно в вузе, совмещая работу с учебой, для этого иностранцам не требуется специальное разрешение.

Большинство университетов предлагают целый ряд вакансий для учащихся. Обычно студенты дневных отделений работают на половину ставки, а вечерники — на целую. Летом можно поехать в стройотряд и поработать в компании однокурсников.

"Если есть возможность и доступные вакансии в университете, то можно устроиться на работу с гибким графиком. Также университет поддерживает студентов разнообразной материальной помощью и дотациями", — рассказал студент Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова Максаджон Ризаев, приехавший в Москву из Таджикистана.

Несмотря на удобство совмещения учебы и работы в одном месте, большинство студентов предпочитают искать удаленную работу с более высоким заработком. Здесь значительным преимуществом пользуются будущие программисты: им легче всего найти хорошо оплачиваемую подработку по специальности.

© FOTO. Из личного архива Максаджона Ризаева Максаджон Ризаев

Также популярностью пользуются варианты подработки с гибким графиком, не по специальности, зато с гарантированным заработком. Здесь лидирует сфера услуг. Студенты работают официантами, курьерами, продавцами, участвуют в промоакциях.

"В работе официантом нет переработок, можно настраивать смены и совмещать ее с учебой. Но такая работа никак не связана с карьерой и нужна лишь для удовлетворения текущих финансовых потребностей", — отметил аспирант РЭУ, гражданин Беларуси Степан Клочков.

© FOTO. Из личного архива Степана Клочкова Степан Клочков

Важно лишь помнить, что для работы иностранцу нужно быть не моложе 18 лет и иметь соответствующее разрешение Главного управления по вопросам миграции МВД РФ. Этот документ выдается студентам очных отделений вузов с госаккредитацией для работы по профессии, указанной в разрешении, и в регионе, где находится университет.

Вуз как посредник при поиске работы

Лучшая подработка приносит студентам не только деньги, но и опыт, знания и преимущества для будущего профессионального роста. На помощь приходят центры развития карьеры, которые сегодня существуют практически во всех вузах.

Сотрудники центров консультируют учащихся, помогают им подготовить эффективное резюме и пройти собеседования у работодателей. Они приглашают представителей компаний-партнеров на встречи со студентами, где работодатели рассказывают о себе и завязывают контакты с подходящими кандидатами на трудоустройство. Несколько раз в год в вузах проходят ярмарки вакансий, где будущие выпускники могут найти подработку или стажировку по своей специальности.

В крупных столичных вузах за учебный год сто и более компаний успевают провести свои презентации, принять участие в ярмарках вакансий и организовать мастер-классы. Студенты пользуются возможностью проходить стажировки и получать рабочие места в сотнях крупных компаниях, с которыми у вузов заключены партнерские соглашения.

К работе через стажировку

Чем хороши стажировки? Они не всегда приносят деньги сразу, но взаимодействие студента с работодателем через обучение позволяет обеим сторонам присмотреться друг к другу и принять взвешенное решение. В результате подработка нередко становится полноценной работой по специальности.

Еще одна причина пройти стажировку в хорошей компании — получить привлекательную запись в резюме. Многие студенты к моменту получения диплома уже имеют целый перечень проектов, в которых они принимали участие, и этот список помогает им выделиться на фоне остальных соискателей. Наконец, во многие крупные международные корпорации вчерашнего выпускника вуза без стажировки просто не примут.

Стажировки в крупных корпорациях — самый популярный вариант среди старшекурсников РЭУ, рассказал Степан Клочков.

"Для финансистов это крупные банки и компании "большой четверки"*, для менеджеров — ведущие индустриальные компании, для маркетологов — известные производители товаров широкого потребления. Такие компании всегда имеют программы для студентов и лучше всего подходят для набора качественного опыта", — отметил он.

Мера во всем

Принимая решение о работе, каждый студент должен задуматься, сможет ли он совмещать ее с учебой, посещать занятия и не оказаться на грани отчисления.

"В моей профессии (финансы, аудит, оценка и тому подобное) полноценно совмещать учебу и работу без вреда для обеих нельзя, так как эта работа связана с полным вовлечением себя, переработками и командировками", — считает Степан Клочков.

Совмещать учебу с работой неудобно, нужно брать нагрузку по мере своих возможностей, утверждает студент РЭУ из Узбекистана Руфат Гаппаров.

"Я работаю по выходным, только так могу подобрать желаемый график работы", — рассказал он.

В то же время работающие студенты отмечают, что многие преподаватели с пониманием относятся к их проблемам, особенно если работа по специальности, и соглашаются на небольшие поблажки в случае нечастых пропусков и опозданий. Если у студента есть здравый смысл и трудолюбие, он всегда сможет найти баланс между разными сферами своей жизни.

* "Большая четверка" — четыре крупнейшие в мире компании, предоставляющие аудиторские и консалтинговые услуги: Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG