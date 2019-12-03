В МВД Узбекистана объяснили увеличение количества постов ДПС

В ряде регионов республики организованы временные патрульно-постовые и дорожные посты для обеспечения безопасности и правопорядка в преддверии парламентских выборов. В ведомстве призвали водителей отнестись к этим мерам с пониманием.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В Узбекистане усиливаются меры безопасности на дорогах. В столичной области и других регионах организованы временные патрульные посты. В МВД республики объяснили это предстоящим важным политическим событием.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время по стране действуют 59 постов, однако в период избирательной кампании и новогодних праздников число патрулей будет увеличено для более эффективного мониторинга ситуации и повышения уровня безопасности.

Весной 2018 года в Узбекистане приняли решение о прекращении деятельности 133 стационарных постов ДПС и 74 постов ППС, При этом в Узбекистане предусмотрен порядок временного создания и ликвидации дорожно-патрульных и патрульно-постовых постов министерством или региональными подразделениями в случае необходимости.

В МВД призвали граждан с пониманием отнестись к профилактическим мероприятиям.