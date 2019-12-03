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Сотрудники ГУВД г. Ташкента

В МВД Узбекистана объяснили увеличение количества постов ДПС

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191203/12932194/V-MVD-Uzbekistana-obyasnili-uvelichenie-kolichestva-postov-DPS.html

В ряде регионов республики организованы временные патрульно-постовые и дорожные посты для обеспечения безопасности и правопорядка в преддверии парламентских выборов. В ведомстве призвали водителей отнестись к этим мерам с пониманием.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В Узбекистане усиливаются меры безопасности на дорогах. В столичной области и других регионах организованы временные патрульные посты. В МВД республики объяснили это предстоящим важным политическим событием.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время по стране действуют 59 постов, однако в период избирательной кампании и новогодних праздников число патрулей будет увеличено для более эффективного мониторинга ситуации и повышения уровня безопасности.

Весной 2018 года в Узбекистане приняли решение о прекращении деятельности 133 стационарных постов ДПС и 74 постов ППС, При этом в Узбекистане предусмотрен порядок временного создания и ликвидации дорожно-патрульных и патрульно-постовых постов министерством или региональными подразделениями в случае необходимости.

В МВД призвали граждан с пониманием отнестись к профилактическим мероприятиям.

Теги:
ДПС, МВД, Узбекистан



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