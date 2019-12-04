Глава женского комитета символично выразила свое отношение к насилию

В Ташкенте состоялся диалог, приуроченный к Международному дню борьбы с насилием в отношении женщин. Его участники признали, что, невзирая на рост мировой экономики, женщины продолжают быть жертвами дискриминации по половому признаку.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Комитет женщин Узбекистана представил статистику по обращениям на горячую линию тех, кто подвергся домашнему насилию или оказался в сложной жизненной ситуации. Мероприятие, приуроченное к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, прошло в рамках дней борьбы с гендерными притеснениями.

На встрече были озвучены отдельные цифры. В частности, отмечено, что каждая третья женщина в мире в течение жизни подвергается физическому или сексуальному насилию, каждая вторая убитая женщина (в мире. – Прим. ред.) была убита своим партнером или членом семьи, 72% всех жертв торговли людьми в мире — это женщины и девочки, и три из четырех из этих женщин и девочек подвергаются сексуальной эксплуатации.

Комитет женщин Узбекистана в своем докладе отметил, что тема насилия в отношении женщин в республике, главным образом, касается сексуального насилия со стороны своего супруга или других членов общества, принуждения к нетрадиционным сексуальным отношениям, а также преступлений, связанных с продажей женщин как рабынь.

Председатель комитета Эльмира Баситханова сообщила, что подведомственное ей учреждение принимает участие во всех судебных слушаниях с участием женщин, совершивших преступление. При этом к делу привлекаются и приглашенные комитетом адвокаты, а также психологи.

"Если женщина допустила ошибку, она должна иметь еще один шанс на то, чтобы быть прощенной", - отметила Баситханова.

В Узбекистане действуют 197 центров по реабилитации и адаптации жертв насилия и предотвращению суицидов.

По сей день в Центры обратилось 8 637 женщин, из которых:

- 4 849 обратились за психологической помощью;

- 3 336 за юридической;

- 2 257 за медпомощью и 1 683 женщин с просьбой о содействии в трудоустройстве. А обратившимся 760 женщинам помогли получить кредиты.

За прошедший год с жалобами на совершенное насилие в комитет по горячей линии обратилось 11 728 женщин.

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В завершение председатель женского комитета обратила внимание на свой шарф оранжевого цвета, заметив, что этим она выражает свое отношение к насилию.

Оранжевый цвет символизирует борьбу с насилием в отношении женщин.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин установлен в 2000 году Генассамблеей ООН, призван обратить внимание на проблему насилия женщин и девочек по всему миру. Отмечается 25 ноября в память сестер Мирабаль, убитых в этот день в Доминиканской Республике.