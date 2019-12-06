Борьба с ВИЧ: В Узбекистане открылось представительство ЮНЭЙДС

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. В Узбекистане открылся страновый офис Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

"С открытием странового офиса ЮНЕЙДС в Узбекистане будет достигнуто удвоение усилий в снижении новых случаев ВИЧ-инфекции, обеспечении доступа к тестированию и лечению, а также в снижении стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ", – отметили в Минздраве.

На сегодняшний день в Узбекистане проживает более 41 тысяч людей с ВИЧ-инфекцией, из них - 57% мужчин и 43% женщин. На лечении находятся лишь 28 тысяч узбекистанцев.

В сравнении с прошлым годом количество граждан с диагнозом ВИЧ в Узбекистане выросло на более чем 11%.

Сейчас в республике действует закон "О противодействии распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)", принятый в 2018 году.

Основными задачами обозначены улучшение качества диагностики ВИЧ, раннее выявление инфекции и своевременное принятие профилактических мер, оказание медицинской помощи людям, живущим с ВИЧ-инфекцией.

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Кроме того, в Узбекистане принята программа дополнительных мер по противодействию распространению ВИЧ-инфекции на 2018-2022 годы стоимостью около 50 миллионов долларов.

По данным ЮНЭЙДС, в настоящее время в мире насчитывается 37,9 миллиона заболевших ВИЧ, из них 1,7 миллиона - дети. При этом лишь 79% знают о том, что они больны. В прошлом году от последствий, связанных со СПИДом, погибло 770 тысяч человек - это на 33% меньше, чем в 2010 году.

Опасный рост количества новых случаев заражения ВИЧ отмечается в странах Центральной Азии и Восточной Европы (на 29%), на Ближнем Востоке и в Северной Африке (на 10%), а также в Латинской Америке (7%).