14:10 06 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.79
  • EUR10476.36
  • USD9510.99
Поиск
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови

Борьба с ВИЧ: В Узбекистане открылось представительство ЮНЭЙДС

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
Получить короткую ссылку
73 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/459/08/4590879.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191206/12954539/Borba-s-VICh-V-Uzbekistane-otkrylos-predstavitelstvo-YuNEYDS.html

ЮНЭЙДС — объединение десяти организаций ООН, созданное для всесторонней, скоординированной борьбы с эпидемией ВИЧ и СПИДа.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. В Узбекистане открылся страновый офис Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

"С открытием странового офиса ЮНЕЙДС в Узбекистане будет достигнуто удвоение усилий в снижении новых случаев ВИЧ-инфекции, обеспечении доступа к тестированию и лечению, а также в снижении стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ", – отметили в Минздраве.

На сегодняшний день в Узбекистане проживает более 41 тысяч людей с ВИЧ-инфекцией, из них - 57% мужчин и 43% женщин. На лечении находятся лишь 28 тысяч узбекистанцев.

Красная лента - символ борьбы с СПИДом. Архивное фото
Sham Hardy
Количество ВИЧ-инфицированных в Узбекистане увеличивается

В сравнении с прошлым годом количество граждан с диагнозом ВИЧ в Узбекистане выросло на более чем 11%.

Сейчас в республике действует закон "О противодействии распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)", принятый в 2018 году.

Основными задачами обозначены улучшение качества диагностики ВИЧ, раннее выявление инфекции и своевременное принятие профилактических мер, оказание медицинской помощи людям, живущим с ВИЧ-инфекцией.

Эксперт: мигранты и молодежь попадают в группу риска по ВИЧ >>

Кроме того, в Узбекистане принята программа дополнительных мер по противодействию распространению ВИЧ-инфекции на 2018-2022 годы стоимостью около 50 миллионов долларов.

Лаборатория иммуноферментных исследований
© Sputnik / Александр Кряжев
Ученые рассказали о новом возможном способе борьбы с ВИЧ

По данным ЮНЭЙДС, в настоящее время в мире насчитывается 37,9 миллиона заболевших ВИЧ, из них 1,7 миллиона - дети. При этом лишь 79% знают о том, что они больны. В прошлом году от последствий, связанных со СПИДом, погибло 770 тысяч человек - это на 33% меньше, чем в 2010 году.

Опасный рост количества новых случаев заражения ВИЧ отмечается в странах Центральной Азии и Восточной Европы (на 29%), на Ближнем Востоке и в Северной Африке (на 10%), а также в Латинской Америке (7%).

По теме

Страх заразиться ВИЧ-инфекцией
Вернувшихся на родину после долгой отлучки узбекистанцев проверят на ВИЧ
Узбекистан усилит международное сотрудничество в борьбе с ВИЧ
Теги:
здоровье, спид, ВИЧ, ООН, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Ташкенте выступил легендарный ансамбль танца из Дагестана Лезгинка
Гибкость, страсть и грациозность: ансамбль "Лезгинка" в Ташкенте – фото
Дело Скрипалей 2.0: к чему приведет дипломатический скандал между Россией и Германией
Игра на обострение: кому выгоден дипломатический скандал между РФ и ФРГ
Наблюдатель на выборах: права и запреты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться