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Хакер

США обвинили узбекистанца в причастности к кибератаке и краже $100 млн

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Министерство финансов США в четверг ввело санкции против 17 физических лиц, в том числе гражданина Узбекистана. В запрещенный список также попали шесть российских компаний и хакерская группировка Evil Corp.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Министерство финансов США опубликовало санкционный список, в который вошли шесть российских компаний, хакерская группировка Evil Corp, подозреваемые в киберперступлении.

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Также под санкции попали 17 физических лиц. Среди них есть граждане России, Узбекистана, Молдавии, Греции, Израиля и Испании.

Все активны попавших под санкции лиц и компаний в американской юрисдикции будут заморожены, а гражданам США и американским компаниям будет запрещено с ними иметь какие-либо дела.

Минфин отмечает, что, прежде всего, санкции направлены против хакерской группы Evil Corp, "одной из самых могущественных организаций в сфере киберпреступности" (именно там и числится узбекистанец).

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В ведомстве заявили, что компания ответственна за разработку и распространение вредоносной программы Dridex (банковский троян, существующий с 2011 года).

"Это вредоносное программное обеспечение нанесло многомиллионный ущерб американским и международным финансовым учреждениям и их клиентам", — заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

Dridex использовали для заражения компьютеров в 300 банках и финансовых компаниях более чем в 40 странах. В результате жертвы хакерских атак потеряли больше 100 миллионов долларов.

Пострадавшие от действий хакеров банки не называются, однако, по данным Bloomberg, одним из них стал Bank of America.

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Теги:
хакер, кибератака, узбекистанец, США



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