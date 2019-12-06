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Справки с доставкой на дом: новый эксперимент Центра госуслуг

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191206/12960134/Dokumenty-s-dostavkoy-na-dom-novyy-eksperiment-Tsentra-gosuslug.html

В Узбекистане появился сервис по заказу справок на дом. Стоимость доставки почты на дом составляет чуть меньше 1 долл. США.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Узбекским агентством госуслуг анонсирован старт "экспресс-услуг" по всей республике.

Отныне жителям Узбекистана не потребуется посещать Центр государственных услуг. Необходимые документы можно получить по почте.

Сервис запущен в экспериментальном порядке.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Кто крайний: в Узбекистане запускают услугу онлайн-записи в очередь
 По нему граждане могут:

– получить справки о наличие либо отсутствии судимости;

– получить справки о регистрации брака, о его расторжении либо о том, что лицо не состоит в браке

– получить адресно-справочную информацию.

По сведениям представленным на сайте агентства, количество услуг будет постепенно увеличено, доставка документов будет осуществляться лишь при наличии соответствующего запроса, то есть по желанию заявителя. При использовании экспресс-сервиса с установленной госпошлиной, инвойс за пошлину и за экспресс-услугу будет выдан заявителю одновременно.

Стоимость доставки документов - 8 000 сумов (чуть меньше $1).

Чтобы воспользоваться удобством требуется:

1.    При заполнении анкеты отметить кнопку «Воспользоваться курьерской услугой»;

2.    Заполнить данные получателя почты и выбрать документы, которые заявитель хочет получить.

После нажатия кнопки «Продолжить» сформируется платёжный инвойс для экспресс-услуги.

Зарегистрировать телефон по IMEI теперь можно через сайт госуслуг

Центром госуслуг был проведен количественный анализ посетителей, в следствие чего выяснилось, что порядка 70 % из них приходят за готовым документом.

Запуск сервиса, таким образом, поможет сократить поток заявителей в центрах, заключают разработчики.

Теги:
справки, центр, Агентство государственных услуг, сфера услуг, почта



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