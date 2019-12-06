Вечнозеленое наследие: кому Самарканд обязан своими аллеями и бульваром

После распада СССР русские имена исчезли с карты Самарканда, но сейчас ситуация начинает меняться – в городе может появиться памятная доска Михаилу Ивановичу Невесскому, которому город обязан своими аллеями и садами.

Термин "Русский Самарканд" появился после присоединения этой области Туркестана к России во второй половине XIX века. Поначалу царские войска под руководством генерала Константина фон Кауфмана расположились на территории старой глиняной крепости, но скорое переустройство цитадели положило начало, как его еще называют, европейскому Самарканду. Был разработан "План русской части города", у местных жителей были выкуплены частные сады, огороды и пашни. Началось строительство.

Sputnik Дома дореволюционной эпохи в Самарканде

Sputnik / Дильшода Рахматова Университетский проспект в Самарканде

О русском чиновнике замолвили слово

Большинство зданий конца XIX – начала XX века до сих пор украшают Самарканд, а центральный бульвар, сменивший множество названий, а ныне именуемый Университетским, остается самым престижным и известным местом для прогулок и встреч. Безусловно, визитной карточкой и настоящей жемчужиной Востока всегда была и остается площадь Регистан и ее окрестности с мечетями и мавзолеями - памятниками периода правления Империи Тимуридов. Но именно от них – от мусульманской части города и берет свое начало "русский" бульвар.

Доцент Факультета русской филологии Самаркандского университета Рубен Назарьян всю свою жизнь исследует дореволюционный или как он говорит – колониальный, русский период истории города, пишет книги на эту тему, выступает экспертом для местных, российских и западных телекомпаний, приезжающих снимать фильмы о "Русском Самарканде".

Заглянули к нему на кафедру в университет, но его там не оказалось – преподаватель был на больничном, однако стоило дозвониться до Рубена Гамлетовича, как он сказал в трубку: "У меня есть очень интересные новости, о которых еще никто не сообщал". Через пару часов мы были уже у него дома на окраине города, пили кофе, и слушали рассказы о переменах, которые пришли в город при новом президенте.

"Я больше всех написал про Русский Самарканд – на протяжении всей жизни по архивам, книгам и дневникам современников изучаю русский период. В последнее время при новом президенте стало возможным полноценно работать над этой темой без ограничений, которые были при СССР или после его распада ", — рассказывает Рубен Назарьян.

К нему неоднократно обращались с просьбами исправить неточности в исторических сведениях или об увековечивании имен русских деятелей дореволюционной поры, которые были незаслуженно забыты. Сейчас этот процесс сдвинулся с мертвой точки.

"Несколько месяцев назад у меня идут занятия и вдруг звонок из городского хокимията: "Вы можете срочно прийти?". Причину мне не назвали. Захожу, а там сидит человек тридцать, о чем-то рассуждают. Оказалось, хотят поставить мемориальную доску человеку, который продумал план озеленения города вместе с постройкой бульвара и улиц, отходящих от него, и лично все это засадил зеленью — Михаилу Ивановичу Невесскому. Установить доску хотят на доме, который он построил и в котором жил. Сейчас там Международный институт Центральноазиатских исследований при ЮНЕСКО", — делится новостью Рубен Назарьян.

Международный институт Центральноазиатских исследований при ЮНЕСКО Дом Михаила Невесского, где располагается Международный институт Центральноазиатских исследований при ЮНЕСКО

Следы потерялись, но сведения есть

Он тогда сильно возмутился, что чиновники обсуждают какой-то бытовой вопрос, не имея информации об этой знаковой фигуре. На пожелание заняться поиском сведений по Невесскому Назарьян ответил, что для этого предстоит отправиться в командировку в Ташкент, а может даже и в Россию, так как данных по деятелям дореволюционной поры в республике сохранилось немного. Финансово-организационный вопрос тут же решили. Искать следы царского чиновника предстояло в Москве, Петербурге или Сочи, куда он уехал после службы в Самарканде.

В июле Рубен Назарьян отправился в длительную поездку. Начал поиски с Ташкента. Судьба чиновника оказалась очень необычной, что поставило в тупик преподавателя.

Невесский родился в сельской местности в одной из украинских провинций, его отец выдавал себя за дворянина, но был мелким чиновником в администрации. Когда будущему ландшафтному дизайнеру Самарканда было лет 12-13, под Киевом открыли Школу садоводства и земледелия, куда бесплатно принимали детей из простых семей. Проучившись в ней лет 6-7, он получил диплом садовода.

"А вот дальше я никак не могу объяснить взлет его карьеры — каким-то странным образом без связей и денег через несколько месяцев после окончания этой школы Невесский вдруг становится садовником в императорском ботаническом саду в Петербурге. Ему тогда всего 19 лет. А еще через год он набрался наглости и написал главе Туркестанского края генералу фон Кауфману письмо, в котором рассказал о себе, своем образовании и о том, что в мерзком климате Петербурга ему, уроженцу юга, очень плохо, он постоянно болеет. Попросил перевести его к себе. И Кауфман дал добро – я нашел эту переписку", — рассказывает исследователь.

Так Невесский сначала оказался в Ташкенте, а года через три перебрался в Самарканд, где трудился почти 30 лет. Это ему город обязан зеленью. Кроме того, он посадил леса в горной местности под Аманкутаном.

Чтобы засадить зеленью пустыри, идущие от мусульманской части города к строящемуся Русскому Самарканду, Михаил Иванович Невесский заказывал саженцы деревьев и кустарников по всему миру, привозил их, и сначала высаживал в специально созданном питомнике. Только после акклиматизации уже создавал ландшафт города, чем и сегодня гордятся самаркандцы.

Sputnik / Дильшода Рахматова Университетский проспект в Самарканде

"Я выяснил, что Невесский приехал в наш город в 1870-х годах, построил домик по своему проекту на бульваре, сделал карьеру, дослужившись до статского советника – это почти генеральский чин, но сам по себе был скромным человеком. Однако он не привык мириться с недостатками на местах. Когда обнаружил халтурные отчеты коллег-чиновников, стал писать докладные в Ташкент и Петербург, что и стало концом его карьеры. Ему просто не дали спокойно жить в Самарканде", — приводит данные Назарьян.

В итоге в 1908 году он окончательно уезжает из города в Сочи, где правительство выделило ему земельный участок.

Тенистое наследие и памятная доска

После Ташкента исследователь из Узбекистана отправился на черноморское побережье, но отыскать имение Невесского не сумел. Даже могилы его на местном кладбище не нашел. В епархии тоже пересмотрели все документы за 50 лет и не обнаружили никаких данных о смерти царского чиновника. В результате проследить жизнь легендарного садовода удалось вплоть до 1916 года. Известно лишь, что его единственный сын, а также внук стали докторами наук.

"По всей вероятности, из Сочи Невесский уехал в Москву или Санкт-Петербург. Но и там ничего о нем не нашлось. Проблема заключалась в том, что он ушел с государственной службы, будучи в Самарканде, и дальше его личность в столице Российской империи никого не интересовала", — с сожалением поясняет Назарьян.

Sputnik Дома дореволюционной эпохи в Самарканде

Он не теряет надежду узнать что-то еще, но пока поиски приостановил.

Что касается мемориальной таблички на доме Невесского в Самарканде, то, по словам исследователя, она появится после того, как выйдет статья об этом человеке в журнале Международного института Центральноазиатских исследований при ЮНЕСКО. Ожидается, что это случится уже будущей весной, как раз тогда, когда зазеленеет главное его наследие — Университетский бульвар.

"Будет очень хорошо, если власти увековечат имя русского чиновника, так много сделавшего для Самарканда. В нашем городе осталась единственная улица с русской топонимикой – улица Пушкина, которую назвали к 100-летию смерти поэта и с тех пор никогда не переименовывали. Областная библиотека с 1937 года также носит имя русского классика. Если удастся увековечить еще и имя Михаила Ивановича Невесского хотя бы на мемориальной доске, это будет очень большим событием", — добавил Назарьян.

Sputnik Дома дореволюционной эпохи в Самарканде

По его словам, в разные времена русские внесли весомый вклад в развитие Самарканда, поэтому забывать об их именах было бы несправедливо.