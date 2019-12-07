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В Намангане открылась Президентская школа

В Намангане открылась Президентская школа

УзА
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191207/12961989/V-Namangane-otkrylas-Prezidentskaya-shkola.html

В Президентской школе занятия будут проводиться на английском языке по учебным планам и программам, разработанным на основе опыта развитых стран, в том числе совместно с экспертами Кембриджского университета.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. За счет средств Государственного бюджета в размере 80 миллиардов сумов в Намангане построена Президентская школа, сообщает УзА.

"В новой школе созданы современные условия и широкие возможности для обучения детей на основе мировых образовательных стандартов, развития их интеллектуальных способностей. Кабинеты образовательного учреждения, где будут обучаться 144 учащихся, обеспечены электронными досками, компьютерными комплектами и другими современными информационно-коммуникационными средствами", - говорится в сообщении.

Предусмотрены спортзал и бассейн, а также библиотека, книжный фонд которой насчитывает около 6 тысяч книг. Более того, здесь построена гостиница на 15 мест для зарубежных специалистов. 

В Намангане открылась Президентская школа
УзА
В Намангане открылась Президентская школа

В Президентской школе занятия будут проводиться на английском языке по учебным планам и программам, разработанным на основе опыта развитых стран, в том числе совместно с экспертами Кембриджского университета.

До 2022 года Узбекистан потратит 4 трлн сумов на строительство школ >>

Напомним, в общей сложности Узбекистан в 2020-2022 годах направит 4,05 трлн сумов на строительство, реконструкцию, ремонт и оснащение общеобразовательных учреждений в рамках проекта "Современная школа".

Теги:
Образование, Узбекистан, Узбекистан, Наманган, президентская школа, Школа, школа



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