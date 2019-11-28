До 2022 года Узбекистан потратит 4 трлн сумов на строительство школ

Республика в 2020-2022 годах направит 4,05 трлн сумов на строительство, реконструкцию, ремонт и оснащение общеобразовательных учреждений в рамках проекта "Современная школа".

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана одобрил создание "Современных школ", сооружаемых по передовым архитектурным решениям и оснащенных энергосберегающими технологиями, сообщает пресс-служба Министерства народного образования.

В этой связи Мирзиёев поручил разработать и утвердить типовые проекты строительства и реконструкции "Современных школ". Они должны соответствовать природно-климатическим условиям страны и предусматривать альтернативные источники энергии и экологически чистые материалы, энергосберегающие технологии.

Президент также поручил разработать и утвердить требования к руководящим и педагогическим кадрам, к уровню обеспеченности учебниками, учебными пособиями, художественной и иной литературой, образовательному процессу, а также внеурочной деятельности.

Будет проведена работа по созданию критерий оценивания средних общеобразовательных учреждений на основе требований к "Современным школам" и порядка предоставления статуса "Современной школы" средним общеобразовательным учреждениям.

У руководящих и педагогических сотрудников средних общеобразовательных учреждений, имеющих сертификат соответствия "Современной школы", будут повышенные ставки оплаты труда и материального стимулирования.

Документом определены источники финансирования учреждений общего среднего образования при:

- новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте – централизованные инвестиционные средства в рамках Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2020-2022 годы;

- оснащении мебелью, учебно-лабораторным, спортивным инвентарем и техническими средствами обучения – централизованные инвестиционные средства в рамках Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2020-2022 годы, кредиты и гранты международных финансовых институтов;

- обеспечении компьютерной техникой и внутренней локальной сетью (сетевым оборудованием) – кредиты и гранты международных финансовых институтов;

Выбран заместитель директора агентства по развитию школ >>

- снабжении современной отопительной системой – средства республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента.

В общей сложности Узбекистан в 2020-2022 годах направит 4,05 трлн сумов на строительство, реконструкцию, ремонт и оснащение общеобразовательных учреждений в рамках проекта "Современная школа".