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Узбекистан и Китай планируют увеличить количество авиарейсов

Узбекистон хаво йуллари
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Sputnik Узбекистан

Стороны договорились начать проработку организационных и технических вопросов для открытия новых рейсов из таких городов, как Сиань, Санья, Иу и Чэнду в узбекские аэропорты.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. В ходе переговоров, которые состоялись в Пекине между представителями авиационных компаний двух стран, было озвучено, что Узбекистан и Китай планируют увеличить число прямых авиарейсов до 15 в неделю, сообщает пресс-служба Министерства транспорта

Самолет узбекских авиалиний
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Стороны договорились начать проработку организационных и технических вопросов для открытия новых рейсов из таких городов, как Сиань, Санья, Иу и Чэнду в узбекские аэропорты, а также переноса рейсов авиакомпаний в новый международный пекинский аэропорт "Дасин".

Известно, что сейчас прямые рейсы в Узбекистан выполняются из Пекина, Урумчи, Шанхая, Гуанчжоу и Тяньцзиня. Планируется увеличить общее число перелетов между городами двух стран до 15 в неделю.

Напомним, что в конце сентября китайская авиакомпания Zhejang Loong Airlines Co. Ltd запустила прямой чартерный авиарейс между Ташкентом и Сианем. Первым пассажиром рейса стал глава китайской авиакомпании Лю И.

Теги:
переговоры, Китай, Узбекистан, Узбекистон хаво йуллари



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