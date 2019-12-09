Забота о братьях меньших: в Ташкенте установили еще два котодомика – фото

Следом за столичным ГУВД к строительству домиков для бродячих кошек подключился Следственный департамент при МВД Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. В Ташкенте появятся еще два домика для бродячих кошек, сообщается в группе Общества защиты животных Mehr va Oqibat на Facebook.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mushukkent (@mushukkent) 7 Дек 2019 в 11:44 PST

Оба домика построили при финансовой поддержке Следственного департамента при МВД Узбекистана. Также правоохранители подарили корм и инвентарь для кормления животных.

В Ташкенте установили домики для бездомных котов - фото >>

По словам представителей группы защиты животных, процесс установки домиков выглядел комично, в стиле фильмов Данелии:

"Представьте, по ташкентскому типовому двору туда-сюда ходит маленькая толпа серьезных людей, носят кошачий домик, выбирая место, куда его поставить, и где ему будет хорошо, а за ними передвигаются кошки, терпеливо ожидая, когда, наконец, эти люди уже поставят его на землю. Наконец, домик приземлился возле торца дома, среди елочек, и кошки с облегчением вздохнули. Мы сказали "ура!", пожали друг другу руки и насыпали корма кошкам", - рассказывают активисты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mushukkent (@mushukkent) 7 Дек 2019 в 11:47 PST

Один из домиков установили напротив столичного ГУВД. За ним будет следить зоозащитница Лариса Сулоева, участвовавшая в двух судебных процессах над сотрудником службы отлова.

Второй домик находится на территории 3-го отдела внутренних дел Управления координации деятельности органов внутренних дел (УКД ОВД) Юнусабадского района. Здесь за кошками будут присматривать сами сотрудники.

Оба домика обеспечены сухим кормом и инвентарем для кормления.

"Самое главное это то, что следователи МВД поддерживают инициаторов проекта "Мушуккент" и разделяют наше мнение, что воспитание детей начинается с прививания любви к животным и к родине", - отметили в группе защиты животных.

И это не пустые слова. Как отметили участники проекта Mushukkent, дети, увидев домики для котов, тоже попробовали построить навес для животных.

Проект "Мушуккент" Дети попытались построить свой домик для бездомных кошек

"Хороший двор, кстати, напротив ГУВД. Дети там умницы, из подручных материалов притащили и создали домик Тыквы для кошек. Умницы растут", - говорится в подписи к фото.

Как рассказал заместитель начальника Следственного департамента Айбек Кульбеков, в правоохранительных органах он работает уже много лет и заметил следующую тенденцию: подростки, совершающие преступления, всегда очень плохо относились к животным, поэтому так важно прививать любовь к братьям нашим меньшим с детства.

За домиками будут ухаживать волонтеры, ННО Mehr va oqibat поможет со стерилизацией и вакцинацией. ГУВД всячески собирается содействовать котолюбителям.

Проект Mushukkent предполагает установку специальных сооружений для нуждающихся животных. На первом этапе проекта котодомики должны быть установлены возле 75 отделений внутренних дел. После этого его география будет расширяться.