Возбудители есть, но вспышек нет: как ученые берегут Узбекистан от опасных инфекций

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Возможность циркуляции возбудителя чумы на сегодняшний день есть примерно на 40 процентах территории Узбекистана, сообщил заведующий лабораторией чумы Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава РУз Маруфжон Мадаминов. При этом он подчеркнул, что вспышки нет.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Маруфжон Мадаминов — заведующий лабораторией чумы Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава РУз

"Очаги исторически существуют. Основными природными резервуарами являются дикие грызуны: песчанки, суслики, сурки и так далее, — рассказал Мадаминов Sputnik Узбекистан. — Однако это природа, и каждая тварь Божья имеет право на существование. Раньше предпринимались попытки ликвидировать очаги — например, ученые предлагали истребить грызунов. Но это вмешательство в естественные природные процессы без просчета последствий: неизвестно, что могут преподнести другие варианты возбудителя. Поэтому мы должны считаться с тем, что такие очаги имеют место быть, и наша задача — чтобы циркуляция опасных микробов среды дикого мира не затрагивала людей".

В этом деле помогают специальные мобильные лаборатории, одну из таких Минздрав Узбекистана на днях получил от Роспотребнадзора.

"Такие мобильные лабораторные комплексы позволяют нам оперативно определить степень риска и организовать мероприятия для устранения угрозы на очень больших территориях — например, на месте бывшей акватории Аральского моря. По предварительным оценкам, наши возможности увеличиваются в два-четыре раза", — сказал Маруфжон Мадаминов.

Он отметил, что Узбекистан никуда не передает выделенные из объектов внешней среды возбудители, в стране они хранятся только в одном месте — это Республиканский центр профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава.

"Все под контролем. Узбекистан выполняет свои обязательства в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении", — заявил заведующий лабораторией.

По его словам, обеспечение биологической безопасности важно не только на уровне страны, но также на региональном и мировом уровнях.

"Актуальность этого вопроса увеличивается с каждым днем: появляются новые инфекции, о которых мы раньше не знали. В течение последних пятидесяти лет было выявлено более пятидесяти новых инфекций. По сравнению с известными они имеют более высокий эпидемический потенциал. Явный пример — вспышка лихорадки Эбола. Кроме того — новые варианты гриппа. Также есть возвращающиеся инфекции — например, корь, краснуха, малярия, связанные с тем, что растет число людей, настроенных против прививок, из-за чего нарушаются выработанные годами схемы. Еще одна серьезная проблема — антибиотикоустойчивость, возникающая из-за непродуманного применения этих лекарственных средств", — рассказал Мадаминов.

Он отметил: если раньше была почва для сомнений относительно качества вакцин, то сегодня ее нет.

"В Узбекистане вакцинные препараты закупаются через ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН — ред.), они очень высокого качества. Он сам отбирает производителей, имеющих высокий авторитет, — пояснил завлабораторией. — Проблема в том, что многие люди знают эту тему очень поверхностно. Нужно постоянно и целенаправленно работать с населением, особенно перед началом прививочных кампаний, проводить разъяснительную работу с использованием доказательной базы".

Мадаминов также призвал не опасаться американских бактериологических лабораторий. По его словам, они являются исключительно диагностическими.

"Эти лаборатории оснащены таким образом, что не позволяют разрабатывать, накапливать и применять оружие массового поражения, в частности, бактериологическое, поскольку не имеют оборудования двойного назначения, которое можно использовать в мирных и военных целях. Оно предназначено для рутинной повседневной работы — для диагностики возбудителей опасных карантинных инфекций из объектов внешней среды", — сказал Маруфжон Мадаминов.

Он отметил, что потенциал, созданный в рамках сотрудничества с США, усиливается благодаря помощи российских партнеров. Цель всего этого — обеспечение эпидемического благополучия населения.