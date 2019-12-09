Российско-узбекский форум молодых ученых состоится в Ташкенте

Общее историческое пространство стран станет главной темой круглого стола в рамках форума. Ученые-историки, политологи двух стран также обсудят вопросы формирования новых векторов развития сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. В Ташкенте состоится форум молодых ученых Узбекистана и России на тему "Конкурентоспособность в современном мире: от личной – к глобальной". Мероприятие проводится на базе Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ташкенте. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

На форуме будут обсуждаться вопросы непрерывного образования, академической мобильности между молодыми специалистами-международниками, возможности сотрудничества России и Узбекистана в сфере повышения квалификации молодых кадров. Эксперты также в рамках пленарной сессии обсудят приоритеты и перспективы развития двусторонних отношений стран, вопросы формирования новых векторов развития сотрудничества.

На площадке соберутся студенты-гуманитарии, молодые ученые, специалисты ведущих университетов и научных центров обеих стран. Спикеры - ведущие российские и узбекские специалисты-международники, политологи и историки.

Организаторами мероприятия выступают Информационно-аналитический центр МГУ, АНО "Институт исследований Центральной Азии", Ассоциация общественных объединений "Национальный Совет молодёжных и детских объединений России", базовая организация государств-участников СНГ по работе с молодёжью – РТУ МИРЭА при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

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Как сообщают организаторы мероприятия, общее историческое пространство стран станет темой отдельного круглого стола на форуме. Своими видениями перспектив развития в этом направлении поделятся ведущие специалисты Института истории АН РУз, Общества историков Узбекистана.

Для молодых экспертов с лекцией выступят российские сотрудники Института всеобщей истории РАН. С участием молодежи также будет проведена интеллектуально-деловая игра "Автостопом по Евразии".

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Напомним, не так давно начальник департамента Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Алексей Власов выступая на молодежном фестивале двух стран отметил, что помимо социально-экономического и торгового взаимодействия, большое внимания уделяется сейчас развитию гуманитарной сферы. В частности, сегодня состоялось открытие филиала МГИМО в Ташкенте. И, по словам, Власова подобные проекты "это только начало". Уже сейчас между странами идут переговоры о расширении сотрудничества не только в сфере высшего образования, но и на уровне школьного.