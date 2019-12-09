В Ташкенте открылся центральный пункт бесплатной правовой помощи - фото

Одноименные юридические консультационные бюро есть сейчас во всех регионах страны. В будущем их хотят открыть их в каждом районе.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. В Ташкенте открылся центральный офис бюро "Мадад", оказывающий бесплатную правовую помощь населению. Об этом сообщает Министерство юстиции Узбекистана.

В церемонии открытия участвовали представители палат Олий Мажлиса Узбекистана, Министерства юстиции, негосударственных некоммерческих организаций и СМИ.

Также в мероприятии приняли участие представители Агентства США по международному развитию (USAID), работники посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Узбекистане.

Церемония открытия центрального офиса ННО "Мадад" Минюст Узбекистана

Церемония открытия центрального офиса ННО "Мадад" Минюст Узбекистана

Церемония открытия центрального офиса ННО "Мадад" Минюст Узбекистана

Церемония открытия центрального офиса ННО "Мадад" Минюст Узбекистана

Церемония открытия центрального офиса ННО "Мадад" Минюст Узбекистана 1 / 5 Минюст Узбекистана Церемония открытия центрального офиса ННО "Мадад"

Негосударственная некоммерческая организация "Мадад" была создана с целью оказания первичной бесплатной юридической помощи гражданам по правовым вопросам, в том числе посредством онлайн-консультаций и разъяснений.

Еще в апреле Министерством юстиции запустило портал Advice.uz, на котором размещены материалы по основным правовым вопросам, охватывающим все сферы общественной жизни. Его развитием тоже займется "Мадад".

Минюст Узбекистана Церемония открытия центрального офиса ННО "Мадад"

По данным Минюста, сейчас во всех регионах страны организовано 28 бюро. В 2020 году откроется еще 100 таких консультационных бюро. В ближайшие годы они должны появиться в каждом районе республики.

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Ожидается, что работа бюро "Мадад" поможет повысить доступность юридических услуг для населения. Кроме того, это позволит сократить количество обращений, поступающих в народные приемные, а также расходы, связанные с рассмотрением этих обращений.