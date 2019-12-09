20:12 09 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.79
  • EUR10476.36
  • USD9510.99
Поиск
Церемония открытия центрального офиса ННО Мадад

В Ташкенте открылся центральный пункт бесплатной правовой помощи - фото

Минюст Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
6610
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1297/47/12974749.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191209/12975075/V-Tashkente-otkrylsya-tsentralnyy-punkt-besplatnoy-pravovoy-pomoschi---foto.html

Одноименные юридические консультационные бюро есть сейчас во всех регионах страны. В будущем их хотят открыть их в каждом районе.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. В Ташкенте открылся центральный офис бюро "Мадад", оказывающий бесплатную правовую помощь населению. Об этом сообщает Министерство юстиции Узбекистана.

Мужчина застегивает портфель
Sputnik / Владимир Федоренко
В Ташкенте действуют 89 пунктов бесплатной правовой помощи

В церемонии открытия участвовали представители палат Олий Мажлиса Узбекистана, Министерства юстиции, негосударственных некоммерческих организаций и СМИ.

Также в мероприятии приняли участие представители Агентства США по международному развитию (USAID), работники посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Узбекистане.

  • Церемония открытия центрального офиса ННО Мадад
    Церемония открытия центрального офиса ННО "Мадад"
    Минюст Узбекистана
  • Церемония открытия центрального офиса ННО Мадад
    Церемония открытия центрального офиса ННО "Мадад"
    Минюст Узбекистана
  • Церемония открытия центрального офиса ННО Мадад
    Церемония открытия центрального офиса ННО "Мадад"
    Минюст Узбекистана
  • Церемония открытия центрального офиса ННО Мадад
    Церемония открытия центрального офиса ННО "Мадад"
    Минюст Узбекистана
  • Церемония открытия центрального офиса ННО Мадад
    Церемония открытия центрального офиса ННО "Мадад"
    Минюст Узбекистана
1 / 5
Минюст Узбекистана
Церемония открытия центрального офиса ННО "Мадад"

Негосударственная некоммерческая организация "Мадад" была создана с целью оказания первичной бесплатной юридической помощи гражданам по правовым вопросам, в том числе посредством онлайн-консультаций и разъяснений.

Еще в апреле Министерством юстиции запустило портал Advice.uz, на котором размещены материалы по основным правовым вопросам, охватывающим все сферы общественной жизни. Его развитием тоже займется "Мадад".

Церемония открытия центрального офиса ННО Мадад
Минюст Узбекистана
Церемония открытия центрального офиса ННО "Мадад"

По данным Минюста, сейчас во всех регионах страны организовано 28 бюро. В 2020 году откроется еще 100 таких консультационных бюро. В ближайшие годы они должны появиться в каждом районе республики.

Узбекистанцы получат юридическую помощь бесплатно >>

Ожидается, что работа бюро "Мадад" поможет повысить доступность юридических услуг для населения. Кроме того, это позволит сократить количество обращений, поступающих в народные приемные, а также расходы, связанные с рассмотрением этих обращений.

По теме

В Узбекистане появится бесплатный юридический сайт
Япония наградила юриста из Узбекистана императорским орденом
Правозащитники объявили войну Google и Facebook. Для России это хорошо
Теги:
правозащитник, открытие, офис, Ташкент, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Открытие филиала МГИМО в Ташкенте
Альма-матер для дипломатов: в Ташкенте открылся филиал МГИМО
Как выглядит открывшийся филиал МГИМО в Ташкенте
"Настоящий дворец науки": как открывали филиал МГИМО в Ташкенте — видео
Наблюдатель на выборах: права и запреты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться