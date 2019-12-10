Скандал с задержкой рейса в Наманган: драка в самолете и ответ Uzbekistan Airways

После долгой задержки рейса, пассажиры постепенно начали выходить из себя. Как итог, несколько человек были сняты с рейса за драку.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Вчера, 9 декабря, в Узбекистане задержали рейс Наманган-Ташкент на пол дня без объяснения причин, что вызвало немаленький скандал, драки с бортпроводниками и снятие нескольких пассажиров с рейса.

Компания Uzbekistan Airways поспешила дать свой комментарий.

"Как мы информировали ранее, по причине густого тумана международные аэропорты "Наманган", а также "Фергана" были закрыты для приема воздушных судов, в связи с чем самолет Uzbekistan Airways Boeing 757, следовавший 8 декабря рейсом HY-620 Москва-Наманган вместо 17:45 м.в., по решению командира воздушного судна произвел посадку в международном аэропорту "Ташкент" в 17:41 местного времени", - говорится в сообщении.

В силу того, что метеоусловия в аэропорту "Наманган" длительное время не улучшались, пассажирам, изъявившим желание самостоятельно добраться до пункта назначения наземным транспортом, согласно правилам авиакомпании, были выданы соответствующие денежные компенсации для возмещения транспортных расходов до Намангана.

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А пассажирам, имевшим большое количество багажа, авиакомпанией было предложено вылететь в пункт конечного назначения ближайшим рейсом. 37 человек согласились лететь до Намангана рейсом HY-095 09 декабря в 08.25 утра.

По причине продолжающихся плохих метеоусловий в аэропорту "Наманган", 9 декабря вылет рейса HY-095 по маршруту Ташкент – Наманган переносился на 10:00, затем на 12:00 и на 14:00 часов.

"На время ожидания рейса до Намангана пассажиры были размещены в зале ожидания терминала международных рейсов аэропорта "Ташкент", где им было дважды предоставлено горячее питание – ужин/завтрак. Для вылета в Наманган пассажиры были доставлены наземным транспортом в аэровокзал местных авиалиний 9 декабря в 07:00 утра", - говорится в сообщении.

Согласно информации, длительное ожидание пассажиров на борту самолета было связанно с повторным ухудшением метеоусловий аэропорта "Наманган".

Однако, по словам авиакомпании, некоторые пассажиры агрессивно отреагировали на происходящую ситуацию, требовали незамедлительного вылета самолета в Наманган, независимо от погодных условий. Как только была получена информация об открытии аэропорта "Наманган", командир принял решение вылетать и была объявлена посадка пассажиров на борт.

"После посадки в самолет, те же, агрессивно настроенные пассажиры с претензиями накинулись на старшего бортпроводника. 5 пассажиров были сняты с рейса сотрудниками Линейного отдела милиции аэропорта "Ташкент", в их числе и агрессивная пассажирка, которая нанесла телесные повреждения старшему бортпроводнику, что последовало за собой замену члена экипажа самолета", - заключили в авиакомпании.

Все это время, руководство и ответственные специалисты АО Uzbekistan Airways находились в аэропорту, вели разъяснительную работу и были в прямом контакте с пассажирами и принимали все необходимые меры для обслуживания пассажиров.