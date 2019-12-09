12:50 09 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.79
  • EUR10476.36
  • USD9510.99
Поиск
Туман самолет

Туманные выходные: изменения расписания авиарейсов в Узбекистане

© Sputnik / Антон Денисов
Общество
Получить короткую ссылку
137 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1296/94/12969424.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191209/12969450/Tumannye-vykhodnye-izmeneniya-raspisaniya-aviareysov-v-Uzbekistane.html

Авиакомпания принесла извинения пассажирам за возникшие в связи с плохими метеоусловиями неудобства.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. Все выходные несколько аэропортов Узбекистана были закрыты, многие рейсы были перенесены, а некоторые и вовсе отменены. 

Расписание сегодняшнего дня также претерпело некоторые изменения, пишет пресс-служба авиакомпании Uzbekistan Airways.

Аэропорт Ташкента перестал принимать рейсы из-за сильного тумана >>

- Вылет рейса HY-619, следовавшего по маршруту Наманган-Москва, перенесен с 19:15 08 декабря на 12:00 09 декабря

-  Вылет рейса HY-606 (Москва - Самарканд) перенесен с 01:25 на 18:10 (09 декабря)

-  Вылет рейса HY-42 (Самарканд - Ташкент) перенесен с 06:25 на 10:00, прибытие в Ташкент - в 10:40 (09 декабря)

-  Вылет рейса HY-95 (Ташкент - Наманган) перенесен с 08:35 на 12:00 (09 декабря) в связи с недостаточной видимостью в аэропорту Намангана

По данной причине позднее вылетит также рейс  HY-619 (Наманган - Москва) - в 14:00.

Также сообщается, что командир рейса HY-690 (Калининград - Ташкент) в связи с недостаточной видимостью в аэропорту Ислама Каримова в Ташкенте принял решение уйти на запасной аэропорт в городе Навои. Предварительное время вылета в аэропорт назначения: 10:00.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Как вам туманные выходные? 🌫

Публикация от Afisha.uz - Афиша Ташкента (@afishauzb)

Компания принесла извинения пассажирам за возникшие в связи с плохими метеоусловиями неудобства.

Напомним, еще в субботу, 7 декабря, аэропорт Ташкента перестал принимать рейсы из-за сильного тумана.

В частности, самолет турецкой авиакомпании Turkish airlines следующий рейсом TK-368 Стамбул - Ташкент не смог произвести посадку в международном аэропорту имени Ислама Каримова.

Аэропорт Ташкента не принимает самолеты – в столице сильный туман >>

Экипаж принял решение уходить на запасной аэропорт Ургенча.

А самолет Uzbekistan airways рейсом HY-202 Лондон - Ташкент не смог произвести посадку в аэропорту, после чего экипаж принял решение уходить на запасной аэропорт Навои.

Теги:
погода, туман, самолет, Самолет, Узбекистан, Узбекистан, Авиакомпания Uzbekistan Airways, авиакомпания, авиаперелет



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Намангане прошёл крупный турнир по купкари
Тысячи коней и пыль столбом: турнир по купкари в Намангане – фото
Жизнь после смерти: Гюмри спустя 31 год
Смерти вопреки: как живет Гюмри спустя 31 год после землетрясения
Наблюдатель на выборах: права и запреты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться