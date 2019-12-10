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В Узбекистане впервые внедрен российский метод лечения онкозаболеваний

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191210/12979525/V-Uzbekistane-vpervye-vnedren-rossiyskiy-metod-lecheniya-onkozabolevaniy.html

При лечении онкологических заболеваний предложенным методом значительно сокращаются побочные эффекты. Метод обладает подтвержденным высоким уровнем безопасности и эффективности.

ТАШКЕНТ, 10 дек – Sputnik. Российские медики-ученые содействуют внедрению нового метода лечения онкологических заболеваний в республике.

В Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре онкологии и радиологии с мастер-классом выступил ведущий специалист Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н.Блохина РФ Игорь Трофимов.

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При содействии российских коллег, в узбекской клинической практике онкологических услуг впервые внедрено лечение опасных опухолей эндоваскулярным методом.

Данный метод лечения обладает высоким уровнем безопасности и эффективности метода лечения.

Для врачей-онкологов Узбекистана этот метод является новинкой. Российский хирург представил коллегам не только информацию о теоретических свойствах метода, но и поэтапно спроецировал весь процесс - начиная от подготовки пациента к хирургической операции вплоть до ее завершения. Им также подробно были озвучены пути предупреждения различных последствий.

Проведение лабораторных исследований
ADALBERTO ROQUE / AFP
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Узбекские медики смогли увидеть применение метода и на практике. Российский врач провел хирургическое лечение отдельных пациентов узбекских онкоклиник. 

Лечение онкологических заболеваний эндоваскулярным методом отличается от традиционной химиотерапии. В данном процессе значительно сокращены проблемы, связанные с побочными эффектами, процедура не ведется непрерывно.




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