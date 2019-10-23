Липсон: при лечении онкологии не все зависит от врачей

Врач считает, что людей нельзя "загонять на обследование под конвоем", поэтому доктора обязаны заниматься также просветительской работой и иметь "онкологическую настороженность".

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Руководитель отдела госпитализации и планирования медицинских услуг Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России Дмитрий Липсон рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан о главных проблемах в лечении онкологии на медицинском форуме "Возможности и инновационные решения в здравоохранении".

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По словам Липсона, одну из самых главных ролей в лечении рака играет ранняя диагностика, для которой просто необходимо современное медицинское оборудование.

"У онкологии есть простой принцип: раньше нашел - лучше вылечил", - отметил эксперт.

Если говорить о ранних стадиях онкологии, то их вылечить гораздо легче, однако здесь не все зависит от врачей. Роль пациента куда более важна, ведь главное - обращаемость. По словам доктора, люди обращаются за медицинской помощью и диагностикой крайне редко.

Именно развитие диагностических методов выявления болезней поможет предотвратить серьезные последствия.

"Проблема онкологии общемировая. И статистика подобных заболеваний растет. Возможно, это связано с модернизацией систем диагностики и улучшением выявляемости", - считает Дмитрий Липсон.

При этом людей нельзя "загонять на обследование под конвоем", поэтому врачи обязаны заниматься также просветительской работой и иметь "онкологическую настороженность".

К примеру, в России разработана программа на 6 лет, направленная на раннее выявление болезни. Человек не всегда может почувствовать у себя симптомы.