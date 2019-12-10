Делегация российского МВД посетила Узбекистан с официальным визитом

В ходе визита российские правоохранители ознакомились с деятельностью УВД Самаркандской области, а также приняли участие в совещании Межгосударственной координационной группы в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. В Узбекистане с официальным визитом пребывает российская делегация МВД.

Российские правоохранители во главе с заместителем начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майором Владимиром Марковым посетили Самаркандскую область. Здесь они ознакомились с деятельностью Управления внутренних дел региона.

Стороны обменялись опытом в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, который осуществляется в республике, в частности, в Самаркандской области, а также обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества.

УВД Самаркандской области ознакомили российских коллег с налаженной в регионе деятельностью по борьбе с преступностью, которая осуществляется, в том числе посредством возможностей "Ситуационного центра", где представлены необходимые IT-технологии.

Центр был создан в УВД Самаркандской области в соответствии с концепциями "Безопасный город" и "Безопасный туризм". Как сообщается, российская сторона выразила заинтересованность относительно данных программ.

Правоохранители столиц СНГ обсудили сотрудничество

В ходе визита российская делегация приняла участие в очередном совещании Межгосударственной координационной группы в Ташкенте, где был подписан протокол по соглашениям о межведомственном сотрудничестве.