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Делегация российского МВД посетила Узбекистан с официальным визитом

МВД РУз
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191210/12983004/Delegatsiya-rossiyskogo-MVD-posetila-Uzbekistan-s-ofitsialnym-vizitom.html

В ходе визита российские правоохранители ознакомились с деятельностью УВД Самаркандской области, а также приняли участие в совещании Межгосударственной координационной группы в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. В Узбекистане с официальным визитом пребывает российская делегация МВД. 

Российские правоохранители во главе с заместителем начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майором Владимиром Марковым посетили Самаркандскую область. Здесь они ознакомились с деятельностью Управления внутренних дел региона.

Стороны обменялись опытом в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, который осуществляется в республике, в частности, в Самаркандской области, а также обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества.

Сотрудники МВД Узбекистана
ГУВД г. Ташкента
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УВД Самаркандской области ознакомили российских коллег с налаженной в регионе деятельностью по  борьбе с преступностью, которая осуществляется, в том числе посредством возможностей "Ситуационного центра", где представлены необходимые IT-технологии.

Центр был создан в УВД Самаркандской области в соответствии с концепциями "Безопасный город" и "Безопасный туризм". Как сообщается, российская сторона выразила заинтересованность относительно данных программ.

Правоохранители столиц СНГ обсудили сотрудничество

В ходе визита российская делегация приняла участие в очередном совещании Межгосударственной координационной группы в Ташкенте, где был подписан протокол по соглашениям о межведомственном сотрудничестве.

Теги:
сотрудничество, Самарканд, Ташкент, Делегация, МВД России



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